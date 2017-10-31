Sabri Sarıoğlu: Doğuma az kaldı

Cadde’de yer alan habere göre, bir alışveriş merkezinde öncelikle bol bol alışveriş yapan Sabri- Yağmur Sarıoğlu çifti, daha sonra restoranta geçerek ailece keyifli bir öğle yemeği yedi.



Yağmur Sarıoğlu'nun hamile olması dikkatlerden kaçmazken, Sabri Sarıoğlu "Evet Sarp'a kardeş geliyor, doğuma az kaldı" dedi.





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