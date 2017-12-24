Galatasaray, 4. Fatih Terim dönemindeki ilk maçında Göztepe'yi ağırlıyor. Konuk ekipte kaptan Sabri Sarıoğlu mücadele öncesinde ısınırken duygu dolu anlar yaşadı. Galatasaray altyapısından yetişen ve uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı terleten Sabri Sarıoğlu, Galatasaray taraftarları tarafından tribünlere çağrıldı. Tecrübeli futbolcunun bu hareket karşısında gözlerinin dolduğu görüldü. Öte yandan Galatasaray, 33 yaşındaki futbolcuya maç öncesinde plaket verdi. Sarıoğlu'na plaketi Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin takdim etti.

Sabri Sarıoğlu, 15 sezon formasını giydiği Galatasaray'da 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı. Bu yaz Göztepe'ye transfer olan tecrübeli futbolcu, bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşmeye imza atmıştı.