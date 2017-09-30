Sabri Sarıoğlu, Göztepe tarihine geçti

Sezona Göztepe formasıyla iyi bir başlangıç yapan Sabri Sarıoğlu, A Milli Takım'a seçildi.
DHA'ya konuşan Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'dan ayrılışının ardından İzmir ekibi Göztepe'ye transfer olan ve gösterdiği performans ile dikkat çeken Sabri, A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu tarafından 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim'de Eskişehir'de İzlanda ve 9 Ekim'de deplasmanda Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrıldı. Tecrübeli oyuncu, son olarak 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için 11-15 Kasım 2011'de Hırvatistan ile oynanan play-off maçlarında kadroda yer almıştı.
"MİLLİ FORMANIN HAKKINI VERECEĞİM"
Milli Takımın açıklanmasının ardından DHA'ya açıklamada bulunan Sabri "Sanki ilk defa milli formayı giyeceğim gibi heyecanlıyım. Buraya geldiğim günden beri herkes bana karşı çok iyi bende gösteriğim performans ile Göztepe'ye layık olmaya çalışıyorum. Burada huzuru buldum bu durum futboluma olumlu yansıdı. Bana güvenenleri ve Göztepe Kulübü'nü mahçup etmeyip milli formanın hakkını vereceğim" şeklinde konuştu
- Sabri Sarıoğlu Göztepe
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