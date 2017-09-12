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Posta'da yer alan habere göre, Sarıoğlu "Hayatımın bu dönemindeki öncelliğim Allah izin verirse sağlıklı bir şekilde ikinci çocuğumu dünya getirmek. Şu an 5.5 aylık. Benim için hayat hafif kısıtlamalı bir şekilde devam ediyor. Ticari uçuşların devamı doğumdan sonra inşallah" dedi.