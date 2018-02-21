Futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu, kızı ile çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. 25 gün önce doğum yapan ve kızının fotoğrafını ilk kez paylaşan Yağmur Sarıoğlu’nun fit görüntüsü dikkat çekti.

Sarıoğlu, kızı ile fotoğrafını, "Tanıştırayım, kızım Sare..." notu düşerek paylaştı.

Sarıoğlu’nun bebeği ile yaptığı paylaşım sonrası takipçileri, “Kim der iki çocuk annesi… Çok fit” yorumunda bulundu. Sarıoğlu'nun paylaşımı kısa sürede 25 binin üzerinde beğeni aldı ve yorum yağmuruna tutuldu.