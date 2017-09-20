Sabri Ülker Vakfı'ndan öğretmenlere beslenme eğitimi

Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen ve Millî Eğitim Bakanlığı’nca sertifikalandıran hizmet içi eğitim programında öğretmenlere “Sağlıklı Yaşamda Okul Tabanlı Temel Beslenme” eğitimi verildi.

Ana mesajı “Her şeyi yiyebilirsin, önemli olan dengeyi nasıl kuracağını öğrenmek” olan Yemekte Denge eğitim projesinin temel mesajları; ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda Hayat Bilgisi dersinde “Sağlıklı Hayat” ünitesinde yer alıyor.

20.000 öğrenci ile başlayan proje bugün 6 milyon öğrenci-ebeveyn ve öğretmene ulaşıyor

Yemekte Denge Eğitim projesinin önemli yeniliklerine ilişkin konuşan Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş, “2011 yılında Millî Eğitim Bakanlığı desteğiyle başlattığımız “Yemekte Denge”yi çocukların erken yaşlarda beslenme eğitimi almasını sağlayarak yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanmış, sağlıklı gelecek nesiller oluşmasına katkı sunmak amacıyla hayata geçirdik. 20 bin öğrenciyle başlayan projemiz, 6 milyonun üzerinde çocuk, ebeveyn ve eğiticiye ulaştı. Bu yıl ise öğretmenlerimiz için önemli bir adım attık ve hizmet içi eğitim kapsamında temel beslenme eğitimi vermeye başladık. Projemizin ikinci önemli adımı da Yemekte Denge’nin temel mesajlarının okullarda ilgili derslerde okutulmaya başlanması oldu. Bu sayede daha çok öğrenciye ulaşma imkânını yakaladık” dedi.