Başbakan Binali Yıldırım, İzmir-Manisa yolunu birbirine bağlayan Sabuncubeli Tünelleri ve Bağlantı Yolları’nın açılış töreni öncesi Manisa tarafından tünele girdi, tünelde makam aracını kendisi kullandı.

Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri çalışmaları kapsamında yüzde 5 eğimli 14 virajı düzelterek Manisa ve İzmir arasını adeta birleştirdiklerini ve toplam seyahat süresini 15 dakikanın altına indirdiklerini vurgulayarak, üreticilerin tüneli kullanarak Bursa’ya, İstanbul’a hatta Avrupa’ya kadar rahatlıkla gidebileceğini ifade etti.

Başbakan Yıldırım daha sonra farklı noktalara telekonferans sistemiyle bağ- lanarak, Torbalı-Bayındır bölünmüş yolu, Adnan Menderes Köprülü Kavşağı, Bergama Köprülü kavşağı ve Bornova Türkan Özilhan Hastanesi’nin açılışını yaptı, Aliağa-Çandarlı-Bergama yeni demiryolu yapımı ve Çandarlı Limanı demiryolu bağlantısı projelerinin temelini attı.

Sabuncubeli’nde her biri 4 bin 65 metre, toplamda 8 bin 130 metre uzunluğunda iki tünel inşa edildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER