Manisa- İzmir arasını 15 dakikaya düşüren Sabuncubeli Tüneli, Başbakan Yıldırım'ın katıldığı görkemli bir törenle hizmete açaıldı.

Törenin ardından bölgeye yabancı olan hemen herkes "Sabuncubeli Tüneli nerede?" sorusunu sormaya başladı.

Peki Sabuncubeli Tüneli nerede? İşte cevabı...

SABUNCUBELİ TÜNELİ NEREDE?

Sabuncubeli Tüneli bir diğer tabirle Sabuncubeli Geçidi Manisa'nın İzmir sınırında Sabuncubeli mevkiinde bulunuyor. Manisa - İzmir arasındaki ulaşım Sabuncubeli Tüneli -Geçidi sayesinde 15 dakikaya kadar düştü.

AÇILIŞI BAŞBAKAN YILDIRIM YAPTI

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir-Manisa yolunu birbirine bağlayan Sabuncubeli Tüneli ve yapımı tamamlanan diğer tesislerin temel atma ve açılış törenine katıldı.

Başbakan Yıldırım, açılış töreninin ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte 1957 model playmouth savoy marka gümüş rengi klasik otomobille tünelden geçti.

10 KİŞİYE İFTAR VERİLDİ

Yıllardır vatandaşların dört gözle beklediği, Evliya Çelebi'nin Seyahatname’sinde 'korkunç Sabuncubeli' olarak tasvir ettiği bölgede Sabuncubeli Tünelleri, Başbakan Binali Yıldırım tarafından hizmete açıldı. Başbakan Yıldırım’ın İzmir’deki 35 projesinden biri olan tüneller, hem Manisa ve İzmir arasını 45 dakikadan 15 dakikaya indirecek hem de sürücülere daha güvenli bir yol imkanı sağlayacak. Yapımına 2011 yılında başlanan Sabuncubeli Tünelleri’ndeki tüplerin uzunluğu 4 bin 70 metre olarak planlandı.

Tünelde ilk sürüşü yapan Başbakan Yıldırım, tünel girişinde konuşma yaparak ardından 10 bin kişiyle iftar yaptı.