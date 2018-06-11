HT Egeli'de yer alan habere göre, Başbakan Binali Yıldırım’ın İzmir’deki 35 projesinden biri olan Sabuncubeli Tünelleri’nin bayrama yetişmesi için yapılan çalışmalar tamamlanırken, bugün açılış töreni düzenlenecek. Açılışı Başbakan Yıldırım’ın yapmasıyla da tünel hizmete alınmış olacak. Sabuncubeli Tünelleri’nde açılış sırasında tünel içinde yaklaşık 10 bin kişilik iftar sofrası kurulacak. Ramazan Bayramı’nda kullanılacak olan tüneller, kamu kaynaklarıyla yapıldığı için geçişler ücretsiz olacak. Başbakan’ın açılışı yapmasının ardından tünel araç trafiğine açılacak ve geçişler ücretsiz olacak.

Tünelin açılmasını dört gözle bekleyen vatandaşlar da devletin desteğine teşekkür etti. Bir vatandaş, “Manisa İzmir 15 dakikaya inecek, harika bir şey bu. Ben 73 yaşındayım defalarca gittim geldim, bu Sabuncubeli hep sorun çıkarmıştır vatandaşa. Çok şükür açılıyor” derken, diğer vatandaşlar da “Çok iyi olacak, bir an önce açılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Sabuncubeli Tüneli, İzmir-Manisa karayolunun 21. kilometresinde bulunuyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde, 2011 yılında İzmir’den milletvekili adayı olduğu sırada açıkladığı 35 proje arasında, Sabuncubeli Tünelleri de yer aldı.

"Tüneller, İzmir-Manisa arasındaki ulaşım süresini 15 dakikaya indirecek ve yolun en zorlu bölümünün kolayca geçilmesini sağlayacak. Tünellerdeki tüplerin uzunluğu da 4 bin 70 metre olarak planlandı."

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