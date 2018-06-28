Sabuncubeli’nden 600 bin araç geçti

Başbakan Binali Yıldırım’ın, İzmir’deki 35 projesinden birisi olan Sabuncubeli Tünelleri geçen 11 Haziran’da açıldı. Ramazan Bayramı’ndan hemen önce açılan ve ücretsiz olan tünellerden 15 günde 600 bin araç geçti.

HT Egeli'de yer alan habere göre, projenin bitirilmesiyle Sabuncubeli’ndeki yüzde 9.5 olan eğim, tüneller sayesinde yüzde 1.5’e inerken, 14 viraj da ortadan kalktı. Bu arada tünellerin açılışından sonra, proje aşamasında planlandığı şekliyle tünel içindeki hız sınırı saatte 70 kilometre olarak belirlendi. Bu durum karşısında sürücülerden gelen öneri ve eleştirilerden sonra Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri de bu konuda çalışma başlattı. Önümüzdeki günlerde, hız sınırının yükseltileceği öğrenildi. Diğer tünellerde olduğu gibi bu tünellerde de hız sınırlamasına uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.