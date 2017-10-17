Finlandiya’da yapılan araştırmada saçlarını düzenli olarak boyayan kadınların, saç boyası kullanmayanlara göre yüzde 14 oranında daha fazla meme kanserine yakalanma riski taşıdığı görüldü.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; araştırmayı yürüten Profesör Kefah Mokbel kozmetik firmalarının ‘en az 4-6 haftada bir saçlarınızı boyayın’ gibi tavsiyeler vermesini sorumsuzca bulduğunu; kadınların saçlarını renklendirirken pancar kökü ve kına gibi daha doğal maddeler kullanabileceklerini, endüstriyel saç boyalarının yüksek miktarda kimyasal içerdiğini belirtti.

Kadın kanserleri arasında en yaygın olan meme kanseri ile dünyada 2 milyon kadın savaşıyor; yaklaşık 500 bin kadın bu yaşam savaşını kaybediyor. Ülkemizde ise meme kanseri oranının son 20 yılda 2 kat arttığı belirtildi. Erken teşhis hayati önem taşıyor.