Saç dökülmesi dünyadaki pek çok kadın ve erkek için büyük bir endişe kaynağı. Eğer siz de onlardan biri iseniz, bu sorunu çözmenize yardımcı olabilecek birçok doğal maske tarifi mevcut! İşte kolaylıkla hazırlayabileceğiniz doğal saç maskeleri tarifi...

SAÇ DÖKÜLMELERİ İÇİN MASKE TARİFLERİ

Biberiyeli saç maskesi malzemeleri

1 yemek kaşığı biberiye yağı

3 tatlı kaşığı ardıç yağı

1 tatlı kaşığı ısırgan tohumu yağı

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Biberiyeli doğal saç maskesi tarifi

Tüm malzemeyi iyice karıştırın. Haftada bir kez saç diplerine masaj yaparak sürün. Bir saat kadar beklettikten sonra iyice durulayın.

Muzlu ve Hindistan cevizi yağlı doğal saç maskesi malzemeleri

2 adet tam olgunlaşmış muz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı bal

Muzlu ve Hindistan cevizi yağlı saç maskesi tarifi

Tüm malzemeleri tek renk bir hal alana kadar iyice karıştırın. Kafa diplerine ve saçınızın her yerine sürün. Yarım saat kadar bekletip ılık su ile durulayın.

Avokadolu saç maskesi malzemeleri

Küçük boy olgunlaşmış bir avokado

Yarım bardak süt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı badem yağı

Avokadolu saç maskesi tarifi

Malzemeler iyice karışana kadar blenderdan geçirin. Saç diplerinizden uçlarına kadar her tarafa uygulayın. 1 saat bekletip ılık suyla iyice durulayın.