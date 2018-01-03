Saç dökülmesi dünyadaki pek çok kadın ve erkek için büyük bir endişe kaynağı. Eğer siz de onlardan biri iseniz, bu sorunu çözmenize yardımcı olabilecek birçok doğal maske tarifi mevcut! İşte kolaylıkla hazırlayabileceğiniz doğal saç maskeleri tarifi...
SAÇ DÖKÜLMELERİ İÇİN MASKE TARİFLERİ
Biberiyeli saç maskesi malzemeleri
1 yemek kaşığı biberiye yağı
3 tatlı kaşığı ardıç yağı
1 tatlı kaşığı ısırgan tohumu yağı
2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
Biberiyeli doğal saç maskesi tarifi
Tüm malzemeyi iyice karıştırın. Haftada bir kez saç diplerine masaj yaparak sürün. Bir saat kadar beklettikten sonra iyice durulayın.
Muzlu ve Hindistan cevizi yağlı doğal saç maskesi malzemeleri
2 adet tam olgunlaşmış muz
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 yemek kaşığı bal
Muzlu ve Hindistan cevizi yağlı saç maskesi tarifi
Tüm malzemeleri tek renk bir hal alana kadar iyice karıştırın. Kafa diplerine ve saçınızın her yerine sürün. Yarım saat kadar bekletip ılık su ile durulayın.
Avokadolu saç maskesi malzemeleri
Küçük boy olgunlaşmış bir avokado
Yarım bardak süt
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı badem yağı
Avokadolu saç maskesi tarifi
Malzemeler iyice karışana kadar blenderdan geçirin. Saç diplerinizden uçlarına kadar her tarafa uygulayın. 1 saat bekletip ılık suyla iyice durulayın.