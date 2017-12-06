Vücudumuzu uyaran belirtilerin ne anlama geldiklerini bilmek ve bunları ciddiye almak sağlığımız açısından çok önemli. İç Hastalıkları Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Mesut Başak, çok basit görünen unutkanlık ve yorgunluk gibi şikâyetlerin temelinde kansızlık yani anemi hastalığının olabileceğini unutmamak gerektiğini söylüyor.

HT Magazin'den Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre; son zamanlarda toplumda sıklıkla unutkanlık şikâyetine rastlanıyor ve bu sorun gençlerde de görülüyor. Unutkanlıkla birlikte saç dökülmesi, çarpıntı, halsizlik, yorgunluk varsa akla ilk olarak ‘anemi’ (kansızlık hastalığı) geliyor. Bu kişilerin cildi, göz beyazları ve göz kapaklarının iç kısımları soluk oluyor. Kansızlık kandaki alyuvar yani eritrosit hücrelerinin içinde oksijen taşıyan ve demir bulunduran hemoglobin miktarının azalması sonucunda oluşuyor. En önemli nedenleri arasında vücuttaki kanın çeşitli yollardan kaybedilmesi, alyuvarların damarlar içinde parçalanması ve dalak büyümesi sonucunda alyuvar yıkımının artması bulunuyor.

EKSİK OLAN DEMİRİN TAMAMLANMASI GEREKİYOR

Kansızlık, kemik iliği yetersizliği sonucunda da meydana gelebiliyor. Nedeninin bulunduktan sonra ortadan kaldırılması, eksik olan demirin ağızdan veya damardan verilerek tamamlanması gerekiyor. Böylece kan değerleri yükseltilip normale getiriliyor. Vücudumuzdaki tüm organların oksijene ihtiyacı olduğu biliniyor. Kanın düşüklüğü tüm organların oksijensiz kaldığını gösteriyor. Bu durum beyin, kalp ve akciğer gibi akla gelebilecek tüm organların hasar görmesi ve yetmezliğe girmesi anlamına geliyor.

HİPERTANSİYON BAŞ AĞRISININ ÖNEMLİ BİR SEBEBİ OLABİLİR

Prof. Dr. Mesut Başak, enseden başlayıp arkadan başın üst kısmına doğru giden bir ağrıyla birlikte bulantı ve kusma da varsa akla yüksek tansiyon yani hipertansiyon hastalığının geldiğini söylüyor. Hipertansiyon hastası olan kişi diyetine dikkat edip tansiyon ilaçlarını düzenli kullanırsa vücudunda meydana gelebilecek birçok organ hasarından korunmuş oluyor. Hasta diyetini iyi yapmaz ve ilaçlarını düzenli kullanmazsa meydana gelen beyin kanaması sonucu felç yaşanabiliyor. Tansiyon, böbrek damarlarında hasar oluşturarak böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. Bir başka komplikasyonunsa kalpte büyüme ve kalp yetmezliği olduğu belirtiliyor. Bu durum gözde kanamalar oluşturarak körlüğe yol açabiliyor. Bu, özellikle baş ağrısı ve bulantı şikâyetlerinin hafife alınmaması gerektiğini gösteriyor.

ÖKSÜRÜKLE BİRLİKTE AŞIRI TERLEMEYE DİKKAT!

Sigara içen kişilerde basit görünen öksürük, terleme ve kilo kaybı şikâyetleri varsa, mutlaka doktora başvurulup nedenin araştırılması gerekiyor. Öksürükle birlikte kanlı balgam gelmesi, aşırı terleme ve zayıflama gibi belirtiler kişide akciğer kanseri olasılığını düşündürüyor. Bu şikâyetlerin olması halinde öncelikle basit bir akciğer grafisi çekilmesi, tam kan sayımı, sedimentasyon ve CRP tahlili yapılması öneriliyor. Gerekli olması halinde karaciğer tomografisi de istenebiliyor. Akciğer kanserinde erken tanı çok önemli bulunuyor. Eğer akciğer kanseri uzak organlara sıçrama yapmamışsa cerrahi tedavi, kemoretapi ve radyoterapiden oluşan tedavi kombinasyonları yapılıyor.

MİDE AĞRINIZI HAFİFE ALMAYIN

Mide ağrısı, yanma, ekşime, bulantı, reflü şikâyetlerini de hafife almamak gerekiyor. Bu şikâyetlere kusma ve zayıflamanın eklenmesi çok önemli bir mide hastalığının ön habercisi olabiliyor. Bunların yanında terleme şikâyetleri de varsa hastaya mutlaka gastroskopi yapılması öneriliyor. Gastroskopi esnasında bir kitle veya tümör görülürse oradan parça alınıyor ve teşhis bu biyopsinin patolojik sonucuna göre konuyor. Bu mide şikâyetlerinin nedeni gastrit veya ülser olabiliyor. Mide kanserine erken tanı konulmuşsa cerrahi tedavi ve kemoterapi uygulanıyor. Eğer tanı geç konulmuşsa ve uzak metastazlar varsa tedavide öncelikle kemoterapi tercih ediliyor. Mide ağrısına eşlik eden kusma, zayıflama ve terleme gibi belirtilerin altından ciddi hastalıklar çıkabiliyor.