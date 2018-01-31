Beslenme alışkanlıklarından, strese, yanlış ürün kullanımından çeşitli hastalıklara kadar pek çok etkenin saç dökülmesine neden olabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Zerrin Baysal, "Sorunun kaynağının tespit edilip doğru bir değerlendirme ve planlama ile saç dökülmesinin durdurulması gerekir" dedi.

DHA'nın haberine göre; her saç telinin 4 ila 6 yıl arasında yaşadığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Zerrin Baysal, saçların daha sonrasında döküldüğünü söyledi. Sürecin doğal olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Zerrin Baysal, "Günde 50 ila 100 tel saç dökülebilir. Eğer bu sayıdan daha fazla dökülüyorsa, banyo yaparken ele gelen saç miktarı artmışsa ya da yıkanmış kurulanmış saçı elle çektiğimizde elimize 3-5 adet saç teli geliyorsa bu durumun ciddiye alınması gerekir" diye konuştu. Saç dökülmesinin altında genetik faktörlerden, yanlış beslenmeye birçok nedenin olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Zerrin Baysal, dökülmeye neden olan 9 faktörü açıkladı.

"DÖKÜLMENİN YÜZDE 50'Sİ GENETİK"

Saç dökülmesinin kadınlarda ve erkeklerde farklı nedenlerle görüldüğünü ifade eden Uzm. Dr. Zerrin Baysal, "Erkeklerde görülen tip, genetik olan toplumun yüzde 50´sinden daha fazlasında görülen erkeksi tip hormona duyarlı saç dökülmesidir ki bu durum kroniktir. Yaş ilerledikçe kellik gelişir ve sonuçta saç ekimini gerektirebilir. Erken yaşlarda başlanan takviye tedavileri mezoterapiler ve PRP tedavisi dökülme hızını yavaşlatır. Bu tarz dökülmeler kadınlarda da görülmektedir. Özellikle ailesinde kellik problemi olan bireylerin olduğu kişiler saç dökülmesi riski ile karşı karşıyadır. Günümüzde 16-18 yaş başlangıçları olan erkek tipi saç dökülmeleri, genç kızlarda daha fazla sayıda görülmektedir. Bu duruma daha fazla rastlanmasının nedenleri aşırı stres, dengesiz beslenme, uzun süreli aç kalma ve hormonal problemlerdir. Kadın tipinde de erkeklerdeki gibi bir tedavinin yanında hormonal tedavilerin eklenmesi ile başarı oranları artırılabilmektedir" diye konuştu.

"DERİ HASTALIKLARI DA NEDEN OLUYOR"

Deri ve iç hastalıklarının da saç dökülmesine neden olacağını anlatan Uzm. Dr. Zerrin Baysal, "Deri kaynaklı dökülmelerin çoğu deriyi tutan hastalıkların saç derisini etkilemesiyle ortaya çıkar. Sedef hastalığı, egzamalar, akne, liken hastalığı, aşırı yağlanan deri, mantar hastalıkları gibi rahatsızlıklarda saç etkilenirse dökülme kaçınılmaz olabilir. Bu dökülmelerin tedavisi altta yatan deri hastalığının tedavisi ile mümkündür" şeklinde konuştu. Bir diğer nedenin yanlış beslenme olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Baysal, "Saç canlı bir organ ve onun da beslenmesi kanlanması gerekir. Düzenli ve dengeli beslenmemek, uzun süreli açlıklar, tek tip beslenme ve karbonhidrat içeriği yüksek gıdalar tüketmek, sonuçta saçı etkileyip dökebilir. Tedavisi son derece pratiktir ve dengeli beslenmeye başlanması önemlidir" ifadelerini kullandı.

STRES VE DEPRESYONA DİKKAT!

Uzm. Dr. Baysal dökülmenin altında yatan diğer 6 nedeni şöyle anlattı: "Eğer B12, D vitamini, folik asit, biotin, çinko, demir gibi vitamin ve minarellerimiz düşükse saç beslenemez ve dökülür. Hatta demir düşüklüğü yokken bile demir takviyesi saç dökülmesini azaltır. Bu durumlarda eksiğin takviyesi mutlaka bir uzmana başvurularak giderilmelidir. Eğer kişide hormonal problemler varsa, adet gecikmeleri ya da düzensizlikleri, tüylenme de artış, aşırı akne, kilo alımında hızlanma gibi sıkıntılar yaşıyorsa bu bulgulara saç dökülmesi eklenmişse bu kez hormonal saç dökülmesinden bahsedilebilir. Bazı iç hastalıkları; tiroit bezi hastalıkları ya da bu hastalıklar için kullanılan ilaçlar, romatizmal hastalıklar, kullanılan hormonlar, zayıflama hapları, böbrek üstü bezi hastalıkları, insülin direnci, diyabet, doğum kontrol hapları ve bazen de bu kontrol haplarının kesilmesi saç döken diğer nedenlerdir."

"HAMİLELİK SONRASI ANİ DÖKÜLME GÖRÜLEBİLİR"

"Tüm bunların dışında iki spesifik saç dökülme nedeni vardır. Biri doğumlardan 2-3 ay sonra başlayan pospartum dökülmedir. Hamilelik boyunca dökülmesi gereken ama dökülmemiş saçların aniden hep birlikte dökülmesinden kaynaklanır. Uzman kontrolünde yapılacak takviyeler bu konuda rahatsızlığın giderilmesinde katkıda bulunur. Bir diğeri kemoterapi alan hastalardaki saç dökülmesidir. Son yıllarda daha modern ilaçların kullanılmasıyla bu dökülmeleri daha az görülmektedir ancak zaten tedavi tamamlandığında kendiliğinden toparlanmaya eğilimli bir durumdur."

"Kozmetik alışkanlıklarımızın artması mekanik kimyasal ve fiziksel dökülmelere neden olan diğer faktörlerdir. Yani saçları sıkı bağlamak, iç boneler, aşırı ısıya maruz bırakılan fön işlemleri, saç rengini açmak için kullanılan boyalar, açıcılar, düzleştirici yöntemler saça dışarıdan zarar vererek saç kaybına neden olmaktadır. Bu durumda tek tedavi saçların bu uygulamalara maruz kalmasını önlemektir. Saçlar için gerekli takviye ve bakım işlemlerini uygulamak yeniden istenilen görünüme kavuşulmasını sağlar"

"BİLİNÇSİZ MASKE UYGULAMASI YAPMAYIN"

"Aşırı stres her hastalığa olduğu kadar saç dökülmesine neden olan diğer bir sebeptir. Depresyon, anksiyete, psikozlar ve de bunların tedavisinde kullanılan ilaçlar saçı etkileyip dökülmesine neden olabilmektedir. Saç günlük yaşamda pek çok faktörden kısa sürede etkilenebilen canlı bir organdır. Kişinin hayatında yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunda bu bilgiler ışığında birey önce kendisini tartıp, daha sonra gerekiyorsa bir dermatoloji uzmanından yardım almalıdır. Eğer altta yatan önemli bir neden varsa tanı ve tedavide geç kalınması söz konusu olabilir. Bunun dışında saç dökülmesini önlemek ve dökülen saçların yeniden çıkmasını sağlamak düşüncesi ile bilinçsiz uygulanan maske ve karışımlar saçlara daha çok zarar vererek geri dönüşümü olmayan hasarlara neden olabilir."