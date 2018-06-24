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Dr. Fikret Kaya, herkesin sıkça yaşadığı saç dökülmesi probleminin birçok sağlık sorunlarından dolayı ortaya çıktığını fakat sorunun tam kaynağının belirlenmesi için mutlaka ilk olarak bir cildiye uzmanı tarafından muayene edilmesi gerektiğini ifade etti.