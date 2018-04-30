Merdivenaltı yerlerde saç ekimi yaptırmanın başta AIDS olmak üzere birçok hastalığa sebep olabileceğini belirten Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, merdivenaltı yerlerde saç ekimi yaptırmanın hayati tehlike taşıdığını söyledi.

İHA'nın haberine göre; erkeklerin en fazla yaptırdığı estetik uygulamaların başında gelen saç ekimi konusunda zaman zaman ciddi olumsuzluklar ortaya çıkabiliyor. İşin uzmanı olmayan kişiler tarafından 'merdivenaltı' tabir edilen yerlerde yapılan saç ekimleri sonrası mağduriyetler yaşanabiliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, merdivenaltı yerlere karşı vatandaşları uyardı. Sağlıkçı, doktor, plastik cerrahi olmayan kişilerin uygunsuz koşullarda yaptıkları saç ekiminin ciddi sağlık sorunlarına sebep olabileceğini belirten Doç. Dr. Akbaş, sosyal medya veya internetten yüzde 100 garantili saç ekimi şeklinde reklam yapan yerlerden kesinlikle uzak durulması gerektiğini söyledi.

Merdivenaltı saç ekimi yaptırmanın AIDS, deri kaybı ve hayati risk taşıdığını vurgulayan Akbaş, saç ekiminin plastik cerrahın olduğu bir ekip tarafından yapılması gerektiğini ifade etti.

Saç ekiminin günümüzde erkeklerin en çok yaptırdığı estetik uygulama olduğunu belirten Akbaş, "Bununla birlikte Türkiye'de en çok suistimal edilen sağlık konularının başında saç ekimi yer alıyor. Ne yazık ki sağlık bilgisi olmayan bir takım insanlar saç ekim merkezleri adı altında merkezler, internet siteleri kuruyor. İnsanları, sosyal medya ve internet üzerinden organize ediyorlar. Kiraladıkları hastane odalarında, apartman dairelerinde, villalarda doktor ve sağlıkçı olmayan bu insanlar uygunsuz şartlarda saç ekimi gerçekleştiriyor. Bazı hastaneler, hastanelerinin bir odasını bu tür insanlara kiraya veriyor ve bu insanlar orada saç ekimi yapıyor. Bu hastanelerin insan sağlığını tehlikeye atan bu insanlara müsaade etmemesini rica ediyoruz. Bu tip merdivenaltı yerlerde asla saç ekimi yaptırılmamalıdır. Buradaki en büyük tehlike birtakım hastalıkların yayılmasıdır. Buralarda AIDS, sarılık gibi birtakım hastalıkların yayılması gibi durumlarla karşılaşılaşılabilir. Merdivenaltı yerlerde yapılan uygulamalarda hayati tehlikeler dahi ortaya çıkabilir. Enfeksiyon, alerji gibi sağlık sorunları oluşabilir. Bu tip yerlerde saç ektireyim derken kafa derisini kaybetme sorunları da ortaya çıkabilir" dedi.

YÜZDE 100 GARANTİ CÜMLESİNE DİKKAT!

Saç ekimi yaptıracak kişilere önerilerde bulunan Doç. Dr. Hayati Akbaş, "Saç ekimi mutlaka bir plastik estetik cerrahi uzmanı başkanlığında bir ekip tarafından tıp merkezlerinde yapılmalıdır. Saç ekimi doktor, hemşire, cerrahi teknisyeni, anestezi teknikerinin içinde bulunduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilmelidir. Çünkü saç ekimi cerrahi bir müdahaledir. Saç ekimi uygun ortamda yapıldığı taktirde ağrısız, sızısız güvenilir bir cerrahi müdahaledir.

Sosyal medya reklamlarından ciddi anlamda uzak durulmalıdır. Sağlıkçı, doktor olmayan, plastik cerrahla hiç alakası olmayan kişiler tarafından merdivenaltı uygulamalar yapılmaktadır. Kendini plastik cerrahı olarak tanıtan kişiler bile iyi araştırılmalıdır. Çünkü bazı kişiler kendilerini plastik cerrahı olarak tanıtabilmektedir. Reklamlarda saç ekiminde yüzde 100 garanti kelimesini kullanan hiçbir yerde saç ekimi yaptırılmaması gerekir. Çünkü bunlar sağlık kuruluşu ve doktor olmayan merdivenaltı saç ekimi yapan kişilerdir. Vatandaşlarımız, 'sınırsız kök, garanti' gibi tanıtımlardan uzak dursunlar. Saç ekiminde en büyük tehlike merdivenaltı tehlikesidir. Bu olumsuzluklara rağmen Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlı çok sayıda saç ekimi yapan düzgün tıp merkezimiz var. Vatandaşlarımız güvenilir, işini doğru yapan tıp merkezlerini tercih etmelidirler" diye konuştu.

Saç ekimi konusunda Türkiye'nin dünyada bir cazibe merkezi haline geldiğini belirten Akbaş, "Dünyanın her yerinden Türkiye'ye saç ektirmek için gelen insanlar var. Türkiye'de de özellikle Samsun'u tercih ediyorlar. Hem kaliteli hem de ucuz olduğu için yurt dışından birçok insan saç ekimi yaptırmak için Türkiye'ye geliyor. Uygun yerlerde yapıldığı takdirde erkeklerde en memnun edici estetik müdahale saç ekimidir. Merdivenaltı üretim yapan yerleri saç ekimi konusunda Türkiye'nin imajını zedelememeleri için uyarıyoruz" şeklinde konuştu.

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