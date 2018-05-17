Saçımız temizse, parlıyorsa ve bakımlıysa kendimizi mutlu hissediyoruz. Elbette güzelliğimizde saç önemli bir detay. Ancak kimileri için daha hassas bir mesele. Zira kanserle mücadele eden ve tedavi sürecinde saçları dökülen, saçlarını kaybeden çok fazla kadın var. Kanser Savaşçıları Derneği, 2 yıldır çok güzel bir projeye hayat veriyor: ‘Saçım Saçın Olsun’.

600 KİŞİYE PERUK YAPILDI

HT Magazin'den Ekin Türkantos'un haberine göre; gönüllülerin desteğiyle hayat bulan proje kapsamında bugüne kadar 3 bin gönüllünün bağışladığı saçlardan 600 kişiye peruk yapıldı, gönderildi.

Hiç çekinmeden saçlarını kestiren gönüllüler birçok kadının kendini iyi hissetmesini sağladı. Türkiye’de saçları tedavi sırasında dökülen kanser hastalarının oranı yüzde 65. Dolayısıyla proje çok önemli. Saç kaybı özellikle kadınlar arasında psikolojiyi olumsuz yönde etkiliyor. Kanser Savaşçıları Derneği’nin başlattığı projeye Artistik Kuaförler Derneği’nin de destek vermesiyle kuaför sayısı 198’e ulaştı.

‘Saçım Saçın Olsun’ Proje Koordinatörü Gizem Tokça, kanser hastalarının tedavi sürecinde morallerini yüksek tutmasının çok önemli olduğunu söylüyor ve bu süreci en az olumsuzlukla atlatmaları için ulaşabildikleri kadar insana ulaşmayı hedeflediklerini anlatıyor. Her saç peruk olmaya uygun değil. Bu nedenle projeye gönüllü olmak isteyenlerin saçının uygunluğu kuaförler ve perukçular tarafından belirleniyor. Peruk yapılacak saçın en az 30 santim olması, çok işlem görmemesi ve belli bir gürlüğe sahip olması gerekiyor. Uygun olan saçları olanlar gönüllü kuaförlere yönlendiriliyor ve kesimleri ücretsiz yapılıyor. Sonra kesilen saçlar peruk merkezine gidiyor.

HEDİYE EDİLİYOR

Perukların hazırlanması ortalama 1.5 ayı buluyor. Ve son olarak kanser tanısı almış kişilerin istekleri doğrultusunda hazırlanıp kendilerine hediye ediliyor. Saç bağışında bulunmak isteyenler sacimsacinolsun@gmail. com adresine mail atabiliyor ya da www.kansersavascilari. org sitesinden ayrıntılı bilgi alabiliyor. Ücretsiz kesim yapan kuaför salonlarının listesiyse sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor.