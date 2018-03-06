Rusya senatosu üyesi Valentina Petrenko (62) sıra dışı saç şekliyle sosyal medyada fenomen oldu. Gazete Habertürk'teki habere göre; bazı sosyal medya kullanıcıları, Senatör Petrenko’nun kalpağı andıran saçlarıyla, “Bond filmlerinin kötü karakterine benziyor”, “Marge Simpson’ı anımsatıyor” diyerek alay etti.

Sibirya’nın Khakassia bölgesinin senatörü olan Petrenko, “Saçlarım kıvırcık ve sadece toka taktım” diyor. Ancak saçları, daha fazlasının yapıldığı izlenimini veriyor.

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