Saçlar nasıl yıkanmalı, taranmalı ve kurutulmalı?

Saçlarınız çok sağlıklı ya da parlak olsa da yanlış tarama, kurutma ve yıkama saçları bir süreden sonra matlaştırabilir ya da dökülmelerine sebep olabilir. Bu nedenle sağlıklı saçlara sahip olmak için saçları doğru yıkamak, taramak ve kurutmak oldukça önemli! Peki saçlarınızı nasıl yıkamalı, taramalı ve kurutmalısınız? İşte dikkat etmeniz gerekenler...

İLK ÖNCE ELLERİNİZE DÖKÜN

Saçınızı yıkamadan önce şampuanı ilk önce elinize daha sonra saçınıza uygulayın. Uçlardan başlamak yerine şampuanı nazikçe saç diplerinize, kulak arkalarınıza ve ensenize masaj yaparak köpürtün. Ilık suyla saçlarınızı durulayın, saçlarınızı hala yağlı hissediyorsanız bu uygulamayı yenileyin. Ancak fazla şampuan kullanmak saçları kurutup zarar verebilir.

SAÇ KREMİ KULLANIMI

Saç uçlarınıza uyguladığınız saç kremini, önce sıcak su daha sonra soğuk su ile durulayın. Soğuk su saç uçlarınızı daha yumuşak ve parlak yapacaktır.

SAÇLAR NASIL TARANMALI?

Saçlarınızı taramadan önce kendi saç tipinize uygun bir yağ tercih edebilirsiniz. Saçları taramak için geniş ve büyükçe bir fırça işinize yarayacaktır. Kırılmalarını önlemek için dip yerine saç uçlarından başlayarak yavaş yavaş saçlarınızı açmaya dikkat edin. Böylelikle saçlarınız daha az dökülecek ve kırılacaktır.

SAÇ KURUTMA

Saçlarınızı fön makinesiyle kurutmadan önce bir havlu yardımıyla saç diplerinden uçlara doğru nazikçe saçlarınızı kurutun. Daha sonra da fön makinesinin en kısık ayarında uzak mesafeden saçlarınızı kurutmaya özen gösterin. Saçlarınızı parça parça kurutmak hem karışmasını, hem kırılarak dökülmesini hem de kabarmasını önleyecektir.

HER GÜN YIKAMAMAYA ÇALIŞIN

Saçları hergün yıkamak saçın doğal ve yararlı yağlarını kaybetmesine neden olacaktır. Vücut böyle bir durumda daha fazla sebum üreterek saçların daha da yağlanmasına sebep olur. Bu nedenle saçlarınızı her gün yıkamaya alıştırmamalısınız.

Saç sağlığınızı korumak için haftada 2-3 defadan fazla fön çektirmemelisiniz. Bir süre dinlendirseniz saçlarınız zaten fönsüz de güzel gözükecektir.