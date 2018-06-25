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Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları

25.06.2018 - 15:25 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İşte saçlarını kestiren sosyal medya kullanıcılarının şaşırtıcı değişimleri...

  • 1 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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    Saçlarını kestirenler, üzerlerinden büyük bir yük kalkmış hissini iyi bilirler. 

     

  • 2 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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    Diğer yandan çok ya da az, saç kestirmenin cesaret gerektirdiği de bilinen bir gerçek.

     

  • 3 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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    Sosyal medya kullanıcıları hem cesurluklarını paylaşmak hem de yaşadığı değişimi göstermek için ilginç bir akıma imza attı.

     

  • 4 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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    Kullanıcılar saçlarını kestirmeden önce ve kestirdikten sonraki hallerinin fotoğraflarını çekip paylaştı. 

  • 5 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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    Ortaya şaşırtıcı kareler çıktı...

  • 6 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 38 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 47 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 48 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 49 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 50 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 51 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 52 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 53 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 54 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 55 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 56 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 57 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 58 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 59 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 60 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 61 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 62 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 63 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 64 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 65 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 66 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 67 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 68 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 69 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 70 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 71 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 72 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 73 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 74 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 75 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 77 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 78 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 79 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 80 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 81 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 82 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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  • 83 Saçlarını kestirenlerin öncesi-sonrası fotoğrafları
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