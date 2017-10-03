Tesla Model 3'ten sadece 260 adet üretebildi

Model 3'ün üretimine Temmuz ayında başlayan Tesla, bugüne kadar sadece 220 aracı piyasaya verebilirken, toplam üretimi ise 260'ta kaldı. Ancak Tesla'nın Eylül ayı için üretim hedefi 1500 adet seviyesindeydi.

Tesla, Ekim'den başlayarak 2017 yılı sonuna kadar ise haftada 5 bin adet üretmeyi planlıyordu. Ortaya çıkan rakamlar, Tesla'nın bu hedefine ulaşmasının risk altında olduğunu gösteriyor.

UYGUN FİYATLI İLK ARACI

Model 3, 35 bin dolarlık başlangıç fiyatı ile Tesla'nın büyük satış rakamlarına ulaşmayı hedeflediği ilk elektrikli aracı. Model 3 için bugün sipariş verenler, araçlarına ulaşmak için 2018 yılı ortasına kadar beklemek zorunda.

Öte yandan Tesla, üçüncü çeyrekte toplamda 26 bin 150 adetlik üretim rakamına ulaştı. Bu araçlardan 14 bin 65 tanesi Model S, 11 bin 865 adeti ise Model X SUV oldu.

HİSSELER DÜŞTÜ



Tesla'nın üretimde beklentilerin altına düşmesi hisseleri de olumsuz etkiledi. Şirket hisseleri açılışta yüzde 2 değer yitirdi.

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