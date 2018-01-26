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Günümüzde genç ve güzel görünme isteği nedeniyle birçok insan kendini estetik ameliyatlarına teslim etmiş durumda. Toplum tarafından yaratılan genç görünme algısı da doğal olarak moda sektörüne yansıyor. Rusya'daki bir modellik ajansı ise tüm bu algıya meydan okuyor ve sadece 45 yaş üstü modellerle çalışıyor. İşte o modellerden bazıları...

Tatjana Nekliudova, 61