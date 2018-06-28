Satın aldığı arsayı değerlendirmek isteyen adam bir firma ile anlaştı.
İşe başlayan firma, sonunda herkesin sahip olmayak isteyeceği bir işe imza attı.
İşte 6 günde bitirilen o muhteşem ev...
2 SAATTE 300 YIL DAYANABİLEN EV İNŞA EDİYORLAR
İnanması zor ancak bu evler 2 saatte yapılıyor, 300 yıl kalabiliyor. Japonya'da bulunan bu evler köpükten yapılıyor.
İlginç evde kapı ve pencereler köpüklerin arasına yerleştirilmiş.
Evin maliyeti de son derece düşük.
Japonya'daki bu evler 2000 dolara yapılabiliyor.
24 SAATTE BİR EV İNŞA EDİYORLAR
Dünyanın inşaat alanlarında kullanmak üzere üretilen ilk mobil 3D (3 boyutlu) yazıcısı, 24 saat içerisinde yaklaşık 10 bin dolar maliyetle 37 metrekarelik bir ev inşa etti.
Evin duvarları, cephe giydirmesi ve bölmeleri beton ile yazdırıldı. Kapılar, camlar ve mobilyalar ise eve sonradan yerleştirildi.
Yazıcıyı üreten Apis Cor'un Rusya'daki tesisinde inşa ettiği 37 metrekarelik ev; bir koridor, banyo, oturma odası ve mutfaktan oluşuyor.
Şirkete göre 24 saat içerisinde inşa edilen evin ömrü 175 yıl.
Dünyanın ilk 3D yazıcı ile üretilen yapısı, Çin'de inşa edilmişti. Fakat 3D yazıcı ile üretilen yapı malzemeleri, daha sonra inşaat alanına taşınmıştı.
Bir başka Çin merkezli yapı firması, inşaat alanında 3D yazıcı kullanarak iki katlı bir bina inşa etmişti. Binanın inşası 45 gün sürmüştü.
3 BOYUTLU YAZICIYLA İNŞA ETTİ!
Andrey Rudenko isimli bir adam, 3 boyutlu yazıcı üzerinde bazı değişiklikler yaparak çocukları için bahçesine bir kale inşa etti.
Rudenko, 3 boyutlu yazıcının beton kullanarak inşa ettiği kaleyi test amaçlı yaptı.
Bir sonraki projesinde ev yapmayı planlayan adam, yazılımsal olarak çalışmalara şimdiden başlamış bile.
İşte 3 boyutlu yazıcının inşa ettiği o kaleden fotoğraflar...
SADECE 4 SAATTE EV İNŞA ETTİLER! BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ...
Dört kişi ahşap evi 4 saatte tamamladı. İşte kare kare o evin yapım aşaması...
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