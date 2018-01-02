İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Asayiş Daire Başkanlığı'nın koordinesinde 81 ilde düzenlenen ‘Türkiye Güven Huzur Uygulamaları' birinci yılını doldurdu.
Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, ilki 9 Aralık 2016'da gerçekleştirilen uygulamaların sonuncusu 30 Aralık 2017'de yapıldı. Son bir yılda 9 kez düzenlenen uygulamalarda bazen Bakan Soylu bazen de Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok bizzat ekibin başında yer aldı. Bir yılda 38 bin 613 nokta ve 150 bin 366 umuma açık yerde uygulama yapıldı. 4 milyon 729 bin 522 kişi sorgulandı ve cinayet, gasp, hırsızlık, dolandırıcılık, FETÖ ve PKK terör örgütü üyeliği gibi suçlardan aranan 15 bin 324 kişi yakalandı.
24 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ
1 milyon 322 bin 231 aracın kontrol edildiği uygulamalarda 723 çalıntı araç ele geçirildi. Çeşitli eksikliklerden dolayı 12 bin 561 araç trafikten men edildi. Kaçak açılan 4 bin 829 işyeri kapatıldı. Adli ve idari işlemlerden dolayı toplam 24 milyon lira para cezası kesildi.
RUHSATSIZ TABANCALAR ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan kontrollerde 483 ruhsatsız tabanca, 477 av tüfeği, 790 delici-kesici alet, 373 kuru sıkı tabanca, 9 bin 953 adet mermi, 1 kilo 489 gram eroin, 25 kilo esrar, 500 gram bonzai, 2 bin 294 adet adet captagon, 245 bin 242 paket kaçak sigara, 7 bin 693 litre kaçak içki, 24 adet kaçak telefon ve 4 tarihi eser ele geçirildi.
540 BİN PERSONEL GÖREV ALDI
Uygulamalarda polis, jandama ve Sahil Güvenlik'ten toplamda 95 bin 600 ekip, 2 bin 460 dedektör köpek, 121 hava aracı, 523 deniz aracı ve 540 bin 639 personel görev aldı.
2018'DE DEVAM EDECEK
Türkiye'nin güvenliğini sağlamak, vatandaşlara huzur ve güven vermek amacıyla suçlulara yönelik yapılan uygulamaların 2018 yılında da devam edeceği belirtildi.
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