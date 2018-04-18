Sadettin Köpek, dönem dizisi olan Diriliş Ertuğrul'da yer almasıyla birlikte gündeme geldi. Dizide Ertuğrul'un Bey'in en büyük düşmanları arasında yer alan Emir Saadettin Köpek'in nasıl öldüğü merak ediliyor. İşte Sadettin Köpek'in hayatına dair bilinen detaylar ve ölüm nedeni.

SAADETTİN KÖPEK KİMDİR? NASIL ÖLDÜ?

Anadolu Selçuklu Devleti'nde görev yapan devlet adamı ve baş mimar olan Sadettin Köpek, Birinci Alaeddin Keykubad ve İkinci Gıyaseddin Keyhüsrev dönemlerinde görev yapmıştır ve büyük söz sahibi olmuştur. Hayatının ilk yılları hakkında pek yeterli bilgi bulunmayan Sadettin Köpek'in gerçek adı Köpek bin Muhammed'dir. Sadeddin, kendisinin lakabıdır.

Anadolu Selçuklu Devleti'nde görev yapan Sadettin Köpek, devlet yönetiminde iyice güçlenmiş ve kendisi için tehdit olarak gördüğü önemli devlet adamlarını ve kişileri çeşitli sebeplerden ötürü öldürttü. Ayrıca önemli devlet adamlarını da görevden uzaklaştıran Sadettin Köpek, Anadolu Selçuklu tahtına geçmeyi düşünen Sadettin Köpek, tahtta hak iddia edebilmek için I. Gıyaseddin Keyhüsrev' in gayrimeşru çocuğu olduğu yönünde hikâye ortaya attı.

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