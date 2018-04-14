Sadettin Köpek'in nasıl öldüğü konusu merakla araştırılıyor. Anadolu Selçuklu Devleti'nde görev yapan Sadettin Köpek, devlet yönetiminde büyük söz sahibi olan bir isimdi. Peki Sadettin Köpek kimdir? Sadettin Köpek nasıl öldü? İşte detaylar...

SADETTİN KÖPEK KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?

Sadettin Köpek'in yaşamı hakkında pek bir bilgi bulunmasa da Anadolu Selçuklu Devleti'ndeki görevi ve ölümü hakkında bilgiler yer almaktadır. Konya'nın saygın ailelerinden birine mensup olan Sadettin Köpek'in gerçek adı Köpek bin Muhammed'dir.

Birinci Alaeddin Keykubad döneminde emir olarak görev yapan Sadettin Köpek, 1226 yılında Harput civarında Eyyubiler ile yapılan savaşta Selçuklu ordusunun sol kanat kuvvetlerinin kumandanlığını yaptı.

Beyşehir gölü yakınlarındaki Kubadabad Sarayı' nın mimarı olan Sadeddin Köpek, 1235-1236 yılları arasında Konya ve Aksaray şehirleri arasında bulunan ve günümüze kadar ulaşabilen Zazadin Hanı'nı da inşa etmiştir.

Birinci Alaeddin Keykubad'ın ölümü sonrasında tahta geçen İkinci Gıyaseddin Keyhüsrev'in tahta çıkmasında rol oynamıştır. Dönemin tarihçileri ise Birinci Alaeddin Keykubad'ın zehirlenerek öldürülmesinde ve veliahdı İzzeddin Kılıç Arslan'ın tahta çıkmasının engellenmesinde önemli rol oynadığı belirtilmektedir.

İkinci Gıyaseddin Keyhüsrev'in tahtta olduğu dönemde kendisi için tehdit olarak gördüğü birçok devlet adamını öldürten ve görevden uzaklaştıran Sadettin Köpek, Anadolu Selçuklu tahtına geçmeyi düşünen Sadettin Köpek, tahtta hak iddia edebilmek için I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in gayrimeşru çocuğu olduğu yönünde hikâye ortaya attı.

Kendisini Selçuklu şehzadesi olarak kabul ettirmeye çalışan Köpek isyan etti. Çıkan isyanda birçok devlet adamı Sadettin Köpek tarafından öldürdültü. Gücünün aşırı derecede artmasından dolayı İkinci Gıyaseddin Keyhüsrev, 1238 yılı sonbaharında Sadettin Köpek ile birlikte Kubadabad Sarayı'na geldi. Burada verilen bir ziyafet sonrasında Sadettin Köpek öldürüldü. Cesedi, demir bir kafes içerisine kondu ve kale duvarına asılarak halka gösterildi.

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