Sadettin Köpek karakterinin Diriliş Ertuğrul'da yer almasıyla birlikte izleyiciler de bu karakterin gerçekte nasıl öldüğünü araştırıyor. İnternet üzerinde araştırma yapan izleyiciler "Sadettin Köpek ölümü" aramasını yapıyor. Peki Sadettin Köpek gerçekte nasıl öldü? İşte detaylar...

SADETTİN KÖPEK KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?

Anadolu Selçuklu Devleti'nde görev yapan devlet adamı ve baş mimar olan Sadettin Köpek, Birinci Alaeddin Keykubad ve İkinci Gıyaseddin Keyhüsrev dönemlerinde görev yapmıştır ve büyük söz sahibi olmuştur. Hayatının ilk yılları hakkında pek yeterli bilgi bulunmayan Sadettin Köpek'in gerçek adı Köpek bin Muhammed'dir. Sadeddin, kendisinin lakabıdır.

Anadolu Selçuklu Devleti'nde görev yapan Sadettin Köpek, devlet yönetiminde iyice güçlenmiş ve kendisi için tehdit olarak gördüğü önemli devlet adamlarını ve kişileri çeşitli sebeplerden ötürü öldürttü. Ayrıca önemli devlet adamlarını da görevden uzaklaştıran Sadettin Köpek, Anadolu Selçuklu tahtına geçmeyi düşünen Sadettin Köpek, tahtta hak iddia edebilmek için I. Gıyaseddin Keyhüsrev' in gayrimeşru çocuğu olduğu yönünde hikâye ortaya attı.

Kendisini Selçuklu şehzadesi olarak kabul ettirmeye çalışan Köpek isyan etti. Çıkan isyanda birçok devlet adamı Sadettin Köpek tarafından öldürtüldü. Sadettin Köpek'in gücünün artmasından endişelenen II. Gıyaseddin Keyhüsrev, 1238 yılının sonbaharında Sadeddin Köpek' le birlikte Kubadabad Sarayı'na geldi.

Sultan Keyhüsrev burada verdiği bir ziyafet sonrasında Sivas subaşısı Hüsamettin Karaca'nın yardımıyla Sadeddin Köpek'i 1239 yılında öldürttü. Cesedi demir bir kafes içerisine konulup kale duvarına asılarak halka gösterildi.

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