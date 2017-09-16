Sadi Celil Cengiz ikinci kez baba oldu

Ünlü oyuncunun eşi Hilal Cengiz, Cuma günü 13.00’da sezeryan yoluyla gerçekleştirdiği doğumda bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift oğullarına Janberd adını verdi. Janberd, 3 kilo 80 gram ağırlığında ve 52 cm boyunda dünyaya geldi. Sadi Celil Cengiz, mutluluğunu, ‘Doğana kadar hiçbir şeyin farkında değildim. Meğer ilk ya da ikinci fark etmiyormuş, heyecan hep aynıymış. İlk oğlum Jan Nartan kardeşsiz büyümesin dedim, kardeş candır’ cümleleriyle paylaştı.

sadi celil cengiz