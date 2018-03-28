HT Magazin'de yer alan habere göre, bu yıl 8’incisi düzenlenen Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri, Ankara’da, Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu’nda gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.



Mehtap Öztepe, Ankara DT’nin ‘Gün Batımı’ adlı oyunundaki performansıyla ‘Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu’, Olcay Akın Kavuzlu ise yine Ankara DT’nin ‘Şempanzeler’ adlı oyununda sergilediği performansla ‘Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu’ seçildi.



‘Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü’nü yazar Ayla Kutlu kucaklarken, keman virtüözü Suna Kan’aysa Onur Ödülü takdim edildi.



‘AĞIRLIKLARI OMUZLARIMIZDA’



Bir konuşma yapan Kerem Alışık, “Birçok giden değerimiz var. Onlar gidiyorlar ama biz içimizden uğurlayamıyoruz. Çolpan İlhan’ın da, Sadri Alışık’ın da ağırlığı, yası, hassasiyeti, heykel gibi duruyor omuzlarımızda. Bize bıraktıkları savaşçı, mücadeleci, çabalı ruhunu kalbimiz gibi üstümüzde taşımaya devam ediyoruz” dedi.

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