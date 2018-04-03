Dila Hanım, Vesikalı Yarim gibi filmlerin senaristi, yönetmen Safa Önal, özel bir televizyon kanalında yayınlanan “Tatar Ramazan” adlı dizinin kendisinden izin alınmadan ve telif ücreti ödenmeden yayınlandığı iddiasıyla 50 bin liralık tazminat davası açtı. Gazete Habertürk'te yer alan Hayati Arıgan imzalı habere göre; İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada, Safa Önal, Kerim Korcan’a ait “Tatar Ramazan” isimli öyküyü 1990’da senaryolaştırdığını, “Tatar Ramazan” ve “Tatar Ramazan Sürgünde” isimli iki sinema filmi çekildiğini belirtti.

Önal ayrıca, TMC Film’in 2015’te çektiği “Tatar Ramazan” isimli dizide, senaryosunda yer alan diyaloglar ve karakterlerin aynen kullanıldığını ileri sürdü. “Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım” repliğinin de kendisine ait olduğunu ileri süren Önal, hapishanede isyan ve radyodan haber dinleme sahnelerinin de yazdığı senaryoya ait olduğunu iddia etti.

MAHKEME KABUL ETMEDİ

TMC Film, yaptığı açıklamada yemek taslarının isyan başlatmak için masaya vurulmasının birçok filmde çok daha önceden alenileştirilmiş bir rol biçimi olduğunu öne sürdü. Dizideki Süreyya karakterinin Tatar Ramazan öyküsü içinde yer almadığını belirten film şirketi, ‘Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım’ repliğinin asıl eser sahibi Kerim Korcan tarafından tiyatro oyunu olarak işlendiği metinde yer aldığını belirterek davanın reddini istedi. TV kanalı ise Tatar Ramazan öykü kitabının Korcan’a ait olduğunu, 1976’da tiyatroya uyarlanarak Şehir Tiyatroları tarafından temsil edildiğini belirtti.

“Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım” repliğinin Korcan’a ait kök eserde, “Ben bu oyunu bozarım” şeklinde yer aldığını belirten mahkeme, “Biz çaydanlığımıza kan koyup kaynatıyor, ocağımızı da bıçakla karıştırıyoruz” repliğinin de kök eserde olduğuna dikkat çekti. Dizinin, Önal’a ait olduğu iddia edilen, “Tatar Ramazan” sinema filminden faydalanılarak meydana getirildiğine dair herhangi bir kanıt olmadığını belirten mahkeme, Önal’ın tazminat davasını reddetti. Kadir Inanır’ın filmografisi içinde ayrı bir yerde duran “Tatar Ramazan” Kerim Korcan’ın romanından sinemaya uyarlanmıştı.