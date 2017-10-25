Safer ayı ne zaman

İslam dininde Hicri takvime göre Muharrem ayından sonra gelen Safer ayı, Müslüman alemi tarafından idrak ediliyor. Çeşitli dualar ve ibadetlerle idrak edilen Safer ayı, halk tarafından musibetlerin ve belaların çok göründüğü bir ay olarak da bilinmektedir. İşte Safer ayında yapılacak ibadetler ve Safer ayı duaları...

SAFER AYI NE ZAMAN?

Hicri aylar arasında yer alan Safer Ayı, günümüzde kullandığımız Miladi takvime göre 21 Ekim 2017 tarihinde başladı ve 19 Kasım 2017 tarihinde sona erecek. Özellikle bela ve musibetlerden uzak durabilmek ve Safer ayını en iyi şekilde geçirebilmek için yapılması tavsiye edilen ibadetler ve okunması gereken dualar bulunmaktadır.

Safer ayının son çarşamba gecesi veya günü, âfât-ı semâviye ve âfât-ı arâziyeden muhâfaza olmak için 2 rek'at namaz kılınır. Her rek'atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 11 İhlâs-ı şerîf okunur. Namazdan sonra en az 11 İstiğfâr-ı şerîf ve 11 Salât-ı Münciye okunur.

E’ûzü bi’llâhi mine’ş- şeytâni’r- racîm. Bi-smi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm. Selâmün ‘aleyküm ketebe rabbüküm ‘alâ nefsihi’r-rah-meh. Selâmün aleyküm bi mâ-sabertüm feni’me ‘ukbe’d-dâr. Selâmün aleykümü’dhulû’l- cennete bi mâ-küntüm ta’me-lûn. Ve selâmün ‘aleyhi yevme vülide ve yevme yemûtü ve yevme yüb’asü hayyen. Ve’s-selâmü ‘aleyye yevme vülidtü ve yevme emûtü ve yevme üb’asü hayyen. Selâmün ‘aleyke se-estagfiru leke rabbî innehû kâne bî hafiyyen. Ve’s-selâmü ‘alâ meni’t-tebe’a’l-hüdâ. Ve selâmün ‘alâ îbâdihî’l-lezîne’stafâ Selâmün ‘aleyküm lâ-nebteği’l-câhilîn. Selâmün kavlen min rabbi’r- rahîm. Selâmün ‘alâ Nûhin fi’l-’âlemîn, innâ kezâlike neczi’l-muh-sinîn, innehû min ‘ıbâdine’l-Mü’minîn. Selâmün ‘alâ İbrâhîm, kezâlike neczi’l-muhsinîn, innehû min ‘ıbâdine’l-Mü’minîn. Selâmün ‘alâ Mûsâ ve Hârûn, innâ kezâlike neczi’l-muh-sinîn, innehümâ min ‘ıbâdine’l-Mü’minîn. Selâmün ‘alâ İlyâsîn, innâ kezâlike neczi’l-muhsinîn, innehû min ‘ıbâdine’l-Mü’minîn. Ve selâmün ‘ale’l-mürselîn. Selâmün ‘aleyküm tıbtüm fe’dhulûhâ hâlidîn. Selâmün hiye hattâ matla’ı’l-fecr.

SAFER AYINDA KILINACAK NAMAZ

Safer ayının ilk ve son çarşamba gecesi gece yarısından sonra yeryüzüne nâzil olacak belâlardan bi-izni’llâhi te‘âlâ muhâfaza olmak için imsâkten evvel dört rek‘at nâfile namâzı kılıp Fâtiha’dan sonra zamm-ı sûre olarak, birinci rek‘atte 17 “İnnâ a‘taynâ”; ikinci rek‘atte 5 “İhlâs”; üçüncü rek‘atte 1 “kul e‘ûzu bi-rabbi’l-felak”; dördüncü rek‘atte 1 “kul e‘ûzu bi-rabbi’n-nâs” okuyup selâmdan sonra duâ edilecektir.

Kezâ, Safer ayının son çarşambasının ya gecesi veyâ gündüzü iki rek‘at namâz kılıp birinci ve ikinci rek‘atte Fâtiha’dan sonra 11’er “İhlâs” okunacaktır.

Namâzdan sonra 7 def‘a istiğfar edilecek ve el kaldırılıp 11 def‘a salât-ı münciye ve sonlarında inneke ‘alâ külli şey’in kadîr okunacaktır.

Allâhü Te‘âlâ’nın kendimizi, âile fertlerimizi mü’minleri; gökten inebilecek, yerden çıkabilecek belâlardan ve diğer bütün belâlardan muhâfaza buyurması için duâ edilecektir.

SAFER AYI TESBİHLERİ

Safer ayında ilk 15 gün aşağıdaki zikre devam edilmelidir:

Allahümme bârik lenâ fi şehris-safer.

Vahtim lenâ bis-sa-‘adeti vez-zafer.

Safer ayında 15 günden sonra Safer ayının sonuna kadar aşağıdaki zikre devam edilmelidir:

Allahümme ferricnâ bi-hurûcis-safer.

Vahtim lenâ bil-hayri vez-zafer.

Safer ayının son Çarşamba gününde 100 kere aşağıdaki zikir tekrarlanmalıdır.

fa dâfı ‘al-belâyâ idfa ‘annel-belâyâ fallahü hayrun hâfızan ve hüve erhamür-râhımîn. Inneke ‘alâ külli şey ’in kadir.

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