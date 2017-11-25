Safet Susic'in Galatasaray Alanyaspor maçı açıklamaları

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Susic, güçlü bir takımla karşılaştıklarını dile getirerek, "Beklediğimiz gibi oldu. Lider takımla oynadık. Maçın zor olacağını biliyorduk. Çok önemli iki oyuncumuz yoktu ve bir oyuncumuz da maçın başında sakatlandı. Haklı galibiyetinden dolayı Galatasaray'ı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Safet Susic, karşılaşmada sarı kart gören oyuncuları Lamine Gassama ve Georgios Tzavellas'ın cezalı duruma düştüğünü hatırlatarak, "Maçı kaybetmenin üzüntüsünün yanında, onların cezalı duruma düşmesi de üzüntü verdi. Kayserispor maçında çok fazla eksiğimiz olacak. Maçtan önce çok da ümidim yoktu çünkü fazla eksiğimiz vardı." ifadelerini kullandı.

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