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Soyman, Bülent Ersoy hakkında, "Onu keseledim. Böyle vücut yok, teni kaymak! O bacaklar, o vücut... O kadar güzel ki! O göğüsler... Hiçbir yerinde ne tüy, ne selülit... Bayıldım. Bu kadar mı güzel olur insan" ifadelerini kullandı.