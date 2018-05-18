Şarkıcı Safiye Soyman’la yaptığı televizyon programlarından da tanınan Faik Öztürk, MHP'den Elazığ Milletvekili aday adayı olmuştu. Bugün açıklanan MHP'nin milletvekili listesinde Faik Öztürk'ün adı yer almadı.



Geçtiğimiz günlerde Hürriyet Gazetetesi'ne verdiği röportajda Safiye Soyman, Faik Öztürk'ün milletvekili aday adaylığı ile ilgili şunları söylemişti:



O zaten Elazığlı. Tam bir Elazığ âşığıdır. Orada doğup büyümüş. Ağzından Elazığ’ı düşürmez. Ondan dolayı da yıllardır içinde bir hizmet arzusu vardı. Valla kafasına koyduğunu yapıyor.



Onu canı gönülden destekliyor, “Yolu açık olsun” diyorum. Yapabileceğim tek şey bu. Desteklemek adına gittiği yerlerde tabii ki yanında olacağım, neticede 19 yıllık hayat arkadaşım.

Bu Konu İle İlgili Haberler