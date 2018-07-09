HT Kulüp'ten Onur Aydın'ın haberine göre, özel olarak hasta yatağını getirten Soyman, bakıcılarını oğlunun başından bir an olsun ayırmadı. Semtte oturan bayan arkadaşları ile vakit geçiren Soyman, "Onlar benim yakın arkadaşım, bana hep destek oluyorlar" dedi.





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