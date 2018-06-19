Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti, bu yıl 50 bin ziyaretçi hedefliyor. Antik kentte, M.S. 160-180'de inşa edilen Roma imparatorlarının sülalesi Antoninler'in adını taşıyan çeşmede, 2 bin yıl öncesinde olduğu gibi dağdan gelen doğal kaynak suyu, şelaleyi andırır biçimde akmaya devam ediyor.
DHA'nın haberine göre Ağlasun ilçesinde M.Ö. 3000 döneminde, Anadolu'nun yerel halkı olarak kabul edilen Luwiler'in yerleştiği, sonrasında onlarca medeniyete ev sahipliği yapan antik Roma kenti Sagalassos, 1600 metre yükseklikte dik sayılabilecek bir tepede olmasına rağmen, geçen yıl 35 bin ziyaretçi ağırladı. Hem anayola uzaklığı, hem de zorlu dağ yoluna rağmen bu yıl 50 bin ziyaretçi hedeflenen Sagalassos, kazılar ve restorasyonlarla bugün yeniden ayağa kaldırılan eşsiz tarihi eserleriyle dünyanın başlıca antik kentleri arasında gösteriliyor.
28 METRE UZUNLUK, 9 METRE YÜKSEKLİK
Antik kentin en dikkat çeken eseri ise Roma imparatorlarını da çıkartan Antoninler sülalesinin adını taşıyan Antoninler Çeşmesi. Antik dönemde olduğu gibi bugün de Ağlasun Dağı'ndan antik su yollarıyla getirilen doğal kaynak suyu, küçük bir şelaleyi andırır vaziyette akmaya devam ediyor. M.S. 160-180 yıllarında Yukarı Agora'nın kuzeyinde inşa edilen görkemli çeşme, 28 metre uzunluğunda ve 9 metre yüksekliğe sahip. Yapımında yedi farklı renkte taş kullanılan çeşmenin önünde ise 81 metreküplük havuz bulunuyor.
ÇEŞMEDEKİ HEYKELLER İMİTASYON, GERÇEĞİ MÜZEDE
Her iki ucunda dışarıya doğru çıkıntı yapan sütunlu birer podyum bulunan çeşmenin suyu ise 4,5 metre yükseklikten şelale gibi akarak havuzu dolduruyor. 1998'de kazı ve restorasyon çalışmalarına başlanılan çeşme, 2010 yılında yeniden faaliyete geçirildi. Kazılarda ortaya çıkarılan 4 heykelin asılları Burdur Arkeoloji Müzesi'nde sergilenirken, çeşmeye de birebir imitasyonları yerleştirildi. Çeşmeyi, Sagalassos'un en önemli hayırseveri, Titus Flavius Severanus Neon ve eşinin yaptırdığı düşünülüyor.
BÜYÜK İSKENDER İLE DÜNYA DUYDU
Burdur Arkeoloji Müzesi Müdürü Hacı Ali Ekinci, Sagalassos'un tarih boyunca bütün bilim insanları tarafından bilinen bir antik kent olduğunu belirtti. Ekinci, Büyük İskender'in Anadolu'nun bütün kentlerini tek tek ele geçirmeye başlamasıyla 4'üncü yüzyıldan itibaren sesini tüm dünyaya duyurduğunu kaydetti. Kentin ilk defa 1706'da Fransa kralı Louis'in isteği üzerine yapılan incelemelerde Paul Lucas tarafından keşfedildiğini, ancak Sagalassos olarak lokalize edilemediğini söyledi. 1824'te ise İngiliz rahip Arundell'in keşfettiğini kaydeden Ekinci, sonrasında da Anadolu'ya gelen bütün seyyah ve gezginlerin bu bölgeyi gezerek incelemelerinde hep söz ettiklerini söyledi.
YENİ KAZI DÖNEMİ TEMMUZDA
Sagalassos'ta kazıların, bölge halkının 'Mark Bey' olarak benimsediği Prof. Marc Waelkens başkanlığında Belçika Leuven Üniversitesi ve Türk'lerden oluşan ekiple 1990 yılında başlatıldığını anlatan Müze Müdürü Ekinci, kazıların Prof. Waelkens'in emekli olduğu 2013 yılına kadar 25 sezon devam ettiğini aktardı. Ardından kazı başkanlığını kazı ekibinden Prof. Jeroen Poblome'nin devraldığını kaydeden Ekinci, bu yılki kazı sezonunun temmuz ayında başlayacağını açıkladı.
3 BİN 600 PARÇA BİRLEŞTİRİLDİ
Antik kentin en dikkat çeken eseri olan Antoninler Çeşmesi'nin Roma döneminde Nerva, Hadrian, Antoninus Pius, Marcus Aurelius gibi imparatorların çıktığı Antoninler sülalesinin adını taşıdığını anlatan Ekinci, "Anadolu'yu sanki yeniden keşfediyor gibi bu sülale çok önemli yapılar yaptırmış. Roma'nın ekonomisinin çok iyi olduğu dönemde her kentte çok güzel, kalıcı taşınmaz kültür varlıkları yapmışlar.
3 bin 600 parça malzeme bulunarak birleştirildi. Çeşmenin restorasyonu 2010'da tamamlandı ve suyu da antik çağda olduğu gibi bugün de şelale şeklinde akıyor. Suyun kaynağı Ağlasun Dağı'nda yukarı kısımdaki Helenistik çeşmeye geliyor ve oradan da antik çağda oluşturulan suyoluyla bu çeşmeye geliyor. Şimdi de aynı su yolu sağlamlaştırılarak akması sağlandı" diye konuştu.
Kazılarda çıkartılan çeşmeye ait 4 büyük heykelin orijinallerinin güvenlik nedeniyle Burdur Müzesi'nde sergilendiğini belirten Ekinci, buradaki heykellerinse birebir boyuttaki replikaları olduğunu kaydetti.
Ekinci, antik kente dikkat çeken tarihi yapıların tiyatro, kütüphane, heron yapısı, meclis binası, imparatorluk hamamı, meydandaki kapılar, çeşme ve önündeki meydan gibi sıralanabileceğini anlattı. Ekinci, 2007 yılında imparatorluk hamamındaki kazılarda İmparator Hadrian'a ait devasa bir heykeli meydana getiren baş ve sağ bacak kısımlarının bulunduğu ve dünyada büyük ses getirdiğini de hatırlattı.
50 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR
Sagalassos Antik Kenti'ni geçen yıl, ağırlıklı yabancı olmak üzere 35 binin üzerinde turistin ziyaret ettiğini belirten Hacı Ali Ekinci, bu yıl ise 50 bin ziyaretçi beklediklerini söyledi. Son yıllarda ziyaretçi profilinin değiştiği ve Türk insanının ilgisinin de arttığına işaret eden Ekinci, "Denizden 1600 metre yükseklikte ve yol zorluğu da var. Anayol uzağında olmasına rağmen 50 bin ziyaretçiyi ağırlamak çok önemli. Eğer anayola yakın olsaydı ve dağlık zor bir yolu olmasaydı, yıllık milyona yakın ziyaretçi olurdu" dedi.
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