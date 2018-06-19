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50 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Sagalassos Antik Kenti'ni geçen yıl, ağırlıklı yabancı olmak üzere 35 binin üzerinde turistin ziyaret ettiğini belirten Hacı Ali Ekinci, bu yıl ise 50 bin ziyaretçi beklediklerini söyledi. Son yıllarda ziyaretçi profilinin değiştiği ve Türk insanının ilgisinin de arttığına işaret eden Ekinci, "Denizden 1600 metre yükseklikte ve yol zorluğu da var. Anayol uzağında olmasına rağmen 50 bin ziyaretçiyi ağırlamak çok önemli. Eğer anayola yakın olsaydı ve dağlık zor bir yolu olmasaydı, yıllık milyona yakın ziyaretçi olurdu" dedi.