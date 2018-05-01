Sagan Tosu - Consadole Sapporo maçı heyecanı

Sagan Tosu ve Consadole Sapporo, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:00. Sagan Tosu 8 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Consadole Sapporo 19 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Sagan Tosu, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Consadole Sapporo, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 458. İddaa'da Sagan Tosu kazanır 2.70, berabere biter 2.70, Consadole Sapporo kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Sagan Tosu son hafta oynanan Consadole Sapporo maçında 3-2 yenildi.

Consadole Sapporo ise Sagan Tosu karşılaşmasında 3-2 kazandı.

Sagan Tosu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Sagan Tosu, kendi sahasında 5 gol attı, 8 gol yedi.

Consadole Sapporo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Consadole Sapporo, 7 gol atarken 7 gol yedi.