Sagan Tosu - FC Tokyo düellosu

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Sagan Tosu, 20 Mayıs 2018 Pazar günü FC Tokyo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 09:00. Maç öncesi Sagan Tosu 12 puanla 17. sırada, FC Tokyo 27 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sagan Tosu, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. FC Tokyo son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 345 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sagan Tosu kazanırsa 3.00, beraberlik çıkarsa 2.90, FC Tokyo sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Sagan Tosu son hafta oynanan Consadole Sapporo maçında 3-2 yenildi.

FC Tokyo ise Gamba Osaka maçında 0-0 berabere kaldı.

Sagan Tosu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Sagan Tosu, kendi sahasında 9 gol attı, 11 gol yedi.

FC Tokyo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FC Tokyo, 8 gol atarken 5 gol yedi.