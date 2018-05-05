Sagan Tosu - Shimizu rakamlar

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Sagan Tosu, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Shimizu takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 09:00. 8 puanlı Sagan Tosu 17. sırada bulunuyor, Shimizu 15 puana sahip ve 10. sırada. Sagan Tosu son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Shimizu, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 426 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sagan Tosu kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Shimizu sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Sagan Tosu önceki hafta Consadole Sapporo mücadelesinde 3-2 yenildi.

Shimizu ise Kobe karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Sagan Tosu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Sagan Tosu, kendi sahasında 6 gol attı, 10 gol yedi.

Shimizu, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shimizu 11 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.