Sagan Tosu - Tokushima Vortis rakamlar

Japonya İmparatorluk Kupası 3.Tur heyecanı devam ediyor. Sagan Tosu, 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü Tokushima Vortis takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. Sagan Tosu, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Tokushima Vortis, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 528 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sagan Tosu kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Tokushima Vortis sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Sagan Tosu son haftadaki Tokushima Vortis müsabasında 5-0 kazandı.

Tokushima Vortis ise Sagan Tosu karşılaşmasında 5-0 yenildi.