Turizm kenti Antalya'da saat 15.45 sıraların da aniden başlayan ve yaklaşık 10 dk süren sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda akan suları dereleri andırdı. Sağanak yağmurun ardından araçlar su birikintileri arasında yavaşlayarak ilerleyebildi.

İHA'nın haberine göre, Konyaaltı Caddesi Müze Kavşağında sağanak yağmurun ardından göle döndü. Refüjleri aşan suda araçlar güçlükle ilerledi. Bazı araçlarda suda kaldı. Ankara’dan Antalya’ya arkadaşıyla tatile gelen Bekir Turan, 06 MUV 90 plakalı lüks otomobili ile birikintiden geçmeye çalışırken yolda kaldı. Aracından inen Turan, suya daldı ve yoldan geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerini durdurdu.

Aracın çeki demiri su altında kalınca uzun süre ipin bağlanacağı bölüm arandı. Kaputu açan Bekir Turan, motor bölümüne bağladığı ipi çekmesi için belediye ekiplerine verdi. Yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından Turan’ın suda kalan aracı çekildi.

Yaya kaldırımının sular altında kaldığı caddede yayalar, bitkilerin dikildiği bölümden yürümek zorunda kaldı.

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