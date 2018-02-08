Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri yapılmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Yayınlanan hava durumu raporunda, hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 6 derece arasında artış göstereceği ve ülke genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. İşte 8 Şubat Meteoroloji hava durumu raporu.
HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Orta ve Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hafif kar şeklinde olması tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile yarın (Perşembe) Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
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BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU RAPORU
Marmara Bölgesi
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün (Perşembe) güney kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Ege Bölgesi
Çok bulutlu ve bölge kuzey ve iç bölümleri ile Aydın çevrelerinin hafif yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün (Perşembe) güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu
Çok bulutlu ve aralıklı hafif sağanak yağışlı
Çok bulutlu ve aralıklı hafif sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün (Perşembe) batısının iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) bölge genelinin hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün (Perşembe) bölgenin batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) aralıklı yağmurlu
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
Karadeniz Bölgesi
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe)Çorum ve Amasya çevreleri ile bu gece saatlerinden itibaren bölge genelinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu, bugün (Perşembe) zamanla batısının çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerde don olayı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Az bulutlu
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu
DENİZLERİMİZDE HAVA DURUMU RAPORU
Doğu Karadeniz'in doğusunun açıkları ile sabah saatlerinde Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Karadeniz
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu,
Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısı ile akşam saatlerinde geneli güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/s), öğle saatlerinde batısı 6 (50 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), doğusunun açıkları güneydoğudan 7 (60 km/sa) kuvvetinde;
Dalga: 1,0 ila 2,0m, Doğu Karadeniz'in doğusunun açıkları 2,0 ila 3,0m,
Görüş: İyi, yağış anında orta.
Marmara Denizi
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu,
Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde;
Dalga: 0,5 ila 1,5m,
Görüş: İyi, yağış anında orta.
Ege Denizi
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu,
Rüzgâr: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/s), sabah saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeyi ile akşam saatlerinde geneli güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde,
Dalga: 1,0 ila 2,0m, sabah saatlerinde 2,0 ila 3,0m,
Görüş: İyi, yağış anında orta.
Akdeniz
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı,
Rüzgâr: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 5 (40 km/sa), Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde,
Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısı yer yer 2,0m,
Görüş: İyi.
Van Gölü
Hava Durumu: Parçalı bulutlu,
Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde itibaren batısı güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde,
Dalga: 0,25 ila 0,5m,
Görüş: İyi.
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