Hiçbir engelinin olmadığı anlaşılan dilenci zabıta ekipleri karşısında adeta bülbül kesilirken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İHA'nın haberine göre, ilçenin işlek cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdüren Alanya Belediyesine bağlı zabıta ekipleri şüphelendikleri bir dilencinin yanına gitti. Adana’dan Alanya’ya geldiği ve isminin E.C. olduğu öğrenilen dilencinin boyuna astığı “sağır ve dilsiz” yazısı zabıta ekiplerinin dikkatini çekti.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götürülen dilencinin sağır ve dilsiz yazısına rağmen konuşmaya başlaması şaşırttı. E.C. isimli dilencinin konuşma anları ise zabıta tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından E.C.’nin polis merkezine teslim edildiği öğrenildi.

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