Sağlığa 5 yılda 480 milyar lira harcandı

Türkiye'de son 5 yılda sağlığa toplam 477 milyar 653 milyon lira harcandı.
AA'nın haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) verilerinden derlenen habere göre; 2012-2016 dönemini kapsayan 5 yılda yapılan sağlık harcamalarında büyük artış kaydedildi.
Bu çerçevede 2012 yılında toplam 74 milyar 189 milyon liralık sağlık harcaması yapılırken, bu miktar 2013'te yüzde 13,7 artarak 84 milyar 390 milyon liraya yükseldi.
Daha sağlıklı bir hayat için 2014'te yapılan harcamalar, bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artarak 94 milyar 750 milyon liraya ulaştı, 2015'te ise 104 milyar 568 milyon lira oldu. Geçen yıl yapılan sağlık harcamaları ise 5 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 119 milyar 756 milyon liraya çıktı.
Söz konusu dönemde sağlık harcamaları yüzde 61,4 artarken, toplam tutarı ise 477 milyar 653 milyon liraya ulaştı.
TÜM SAĞLIK YATIRIMLARI YÜZDE 85 YÜKSELDİ
Türkiye'nin son yıllarda sağlık alanına verdiği önem yatırım rakamlarına yansıdı. Şehir hastaneleri gibi birçok önemli proje hayat geçirildi.
Söz konusu yatırımlar bu kapsamda 2012'de 3 milyar 901 milyon lira olurken 2016'da yüzde 85 artarak 7 milyar 216 milyon liraya ulaştı. Öte yandan son 5 yıllık dönemde tüm sağlık yatırımların en yüksek seviyesi 7 milyar 782 milyon lirayla 2015'te gerçekleşti. 2012-2016 döneminde tüm sağlık yatırımları toplamı 29 milyar 458 milyon lirayı buldu.
KİŞİ BAŞI SAĞLIK HARCAMASI DA ARTTI
Kişi başına gerçekleştirilen sağlık harcamalarında da 2012-2016 döneminde büyük artış yaşandı. Bu kapsamda 2012'te kişi başına 987 lira sağlık harcaması yapıldı, söz konusu rakam 2016 yılında yüzde 54,4 artarak bin 524 liraya yükseldi.
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