Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, acil servislerdeki yoğunluğa acil müdahale için hazırlanan "kırmızı ışık" projesini, hastanelerdeki yoğunluğun izlenebilmesi için geliştirilen ve tanıtım uygulaması kendi cep telefonuna yüklenen yazılım üzerinden anlattı.

AA'nın haberine göre; ülke genelinde yoğun olan acil servislerde, kamera ve çağrı sistemi kurularak işleyecek olan kırmızı ışık uygulamasıyla, yoğun olan acillerle ilgili yetkililerin cep telefonlarına uyarı gelecek ve söz konusu acil servis canlı olarak izlenebilecek. Bakan Demircan, acil servislerin sağlık hizmetinde en önemli alanlardan biri olduğunu ve burada hizmet kalitesinin daha da artırılabilmesi, yoğunluğun azaltılabilmesi için uygulamaya girecek olan ve basında da "kırmızı ışık" olarak yer alan projeye ilişkin bilgi verdi.

Uygulama kapsamına, acillerin merkezi yeri olan girişi ve kayıt yerinde akıllı kameralarla takip yapılacağını belirten Demircan, buralardaki yoğunluğa göre hizmet kalitesinin artırılabilmesi amacıyla gerekli desteklerin sağlanacağını vurguladı. Demircan, bunun mobil telefonlardan izlenebilmesi için bir yazılım hazırlandığını ancak geliştirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"SİSTEM, HEMEN İLGİLİ YERLERİ UYARACAK"

Şu anda test aşamasında olan yazılımın ilgili kişilerin telefonuna yüklendiğinde, yoğunluk tespit edilen acil servislerin nereler olduğuna yönelik uyarı alınabileceğini ve yoğunluğun da canlı olarak telefondan izlenebileceğini anlatan Demircan, "Şu anda biz acillerdeki yoğunluğu canlı izleyebiliyoruz. Son şekli verilmedi. Demo olarak benim telefonumda mevcut. Bu yazılımla telefonumdan şu anda hangi hastanenin acilinde yoğunluk olduğunu görebiliyorum" dedi.

Bakan Demircan, şunları kaydetti: "Sadece görüntüyü değil, muayene, tetkik gibi hepsini de izleyebiliyoruz. Bununla yapmak istediğimiz şey şu. Şu anda bir yazılım geliştiriliyor. Yazılım, bize istediğimiz zaman burayı izlemeyi değil, orada yoğunluk olduğunda bizi uyaracak şekilde olacak. Diyelim ki bir acilde yoğunlaşma başladı. Sistem, hemen ilgili yerleri uyaracak. Kim ilgili yerler? İlgililere şifre vereceğiz. Hastanenin başhekimi, sağlık müdürü, vali, bakanlığımızın üst düzey görevlileri. Bakan, bakan yardımcısı, müsteşar, müsteşar yardımcısı ve genel müdürlerde de olacak. Hastanede, acilde yoğunluk başladığında bu kişileri uyarmış olacak.Sistem ne işe yarayacak? Başhekim anında müdahale edecek. Bu kapsamda, oradaki beklemeyi azaltmak için servis görevlisi oraya takviye edebilir, icapçıları çağırabilir. Gerektiğinde sağlık personeli, teknik görevli gibi takviye yapılabilir. Adeta sel gelmeden önce haber verecek."

ÇALIŞMA TAMAMLANDIKTAN SONRA TANITIMI YAPILACAK

Geliştirme çalışmaları devam eden yazılımın kendi telefonunda bulunan demosunu açan Demircan, örnek bir uygulamayı canlı olarak gösterdi. Demircan, telefonundan şifresiyle sisteme girerek, yoğunlaşmanın tespit edildiği bir hastanenin acilini izledi. O anda İzmir Tepecik Hastanesi'nde bir yoğunluk olduğunu ifade eden Demircan, "Burası şu anda acilin bekleme salonu, burayı görebiliyoruz. Program, 'yoğun' diyerek uyaracak bizi. Uygulamaya yoğun olan hastaneleri alacağız, diğerlerini dijital ortamda zaten takip edebiliyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Demircan, çalışmaların tamamlanmasının ardından uygulamanın tanıtımının yapılarak kamuoyuna duyurulacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

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