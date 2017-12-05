Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan istifa açıklaması

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan istifa ettiği şeklinde çıkan haberleri yalanlayarak, bir gazetecinin konu ile ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu konu açıklamayı gerektirmeyecek kadar açık. Şu anda bakın görevimizin başındayız. Öyle bir şey yok. Hiçbir zaman da olmadı. Bizim görevimize getiren makamlar belli. Biz görevlerimizin başında sonuna kadar çalışırız ama biz şu inanca ve bilince sahibiz. Bu makamlar milletin emanetidir. Biz bu makamlarda imtihan oluruz, milletimize hizmetle imtihan oluruz. Öyle bir şey yok. Bunların hepsi bir kısım medyanın -tabiri kullanayım- ortaya dökmeye çalıştığı, çıkarmaya çalıştığı algı operasyonudur. Bunlar aslı olmayan şeyler."