Gümüşhane’ye gelen Sağlık Bakanı Demircan, ilk olarak Vali Okay Memiş’i ziyaret etti. Valilik ziyaretinde konuşan Demircan, kentteki hastanede bulunmayan anjiyo ünitesini kuracaklarını belirterek, “Burası bir il merkezidir. Böyle bir ünitenin olması gerekir. Ulaşımı zor olan yerler dikkate alınarak, inşallah anjiyo ünitemizi buraya açacağız. Sağlık Bakanı'ndan da bu sözü aldınız” diye konuştu.
DHA'nın haberine göre; Türkiye’de sağlık alanında önemli atılımlar yapıldığını vurgulayan Bakan Demircan, “Türkiye yeni yeni adım attığı turizm alanına giderek, açılıyor; o da sağlık turizmidir. Türkiye sağlık alanında çok önemli atılımlar yaptı. Türkiye'nin bu alanda gücü, potansiyeli arttı. 23 Nisan'ın önemli bir adımın atıldığı tarihtir. Ülke bağımsızlık savaşı verirken, daha o gün ülkenin nasıl yöneltileceğinin ilan edildiği gündür 23 Nisan. Millet egemenliği ile millet egemen olacak, milletin dediği olacak, istediği şekilde yöneltileceğinin ilanıdır. Aslında 23 Nisan'ı bu yönü ile de çok iyi değerlendirmek lazım. Tarihimizin en önemli kararlarından biridir” dedi.
"TÜRKİYE'NİN ÇOK CİDDİ ADIMLAR ATMASI LAZIM"
Türkiye'de önemli konulardan birinin de tarım olduğunu belirten Demircan “Türkiye, elbette ki 2002 öncesinden çok daha iyi mesafeler aldı. Üretimde, 2002 öncesiyle kıyaslanamayacak mesafe aldık; ancak Türkiye'nin nüfusu da tüketim modeli de artıyor. Dolayısıyla hayvancılık açısından Türkiye'nin çok ciddi adımlar atması lazım. Böyle bir potansiyele sahip illerimizden biri de Gümüşhane'dir. Gümüşhane'nin, hayvancılık konusunda önümüzdeki dönemde de bu güne kadar olduğu gibi daha fazla destekleneceğini biliyorum” diye konuştu.
"PRATİSYEN HEKİMLER İÇİN MECBURİ HİZMETİ KALDIRACAĞIZ"
Sağlık alanında uzman sayısının arttığını, pratisyen hekim açığının da kapandığını kaydeden Demircan, şunları söyledi:
"Türkiye, yeni yeni adım attığı bir turizm alanına giderek, açılıyor; o da sağlık turizmidir. Türkiye sağlık alanında çok önemli atılımlar yaptı. Türkiye'nin bu alanda gücü, potansiyeli arttı. Altyapısını yeniledi, sağlıkta insan gücü de giderek artıyor. Uzman sayısı artıyor ve artacak. Pratisyen hekim açığımız kapanıyor. Yaptığımız projeksiyonlarda şunu gördük. 2023 itibarıyla Türkiye'nin pratisyen hekim açığı doluyor ve 2024'ten itibaren pratisyen hekimler için mecburi hizmeti kaldıracağız. Uzman hekimler için de 2030'a doğru belki o da kalkacak.”
"SAĞLIK TURİZMİYLE İLGİLİ YASAMIZ MECLİS'E GELDİ"
Sağlık turizmi ile ilgili yasanın TBMM'ye geldiğini hatırlatan Bakan Demircan, "Türkiye'de tıp fakültelerinin öğrenci yetiştirme kapasitesinin, Türkiye'nin ihtiyacının üzerine çıkıyoruz. Bunu biz yurt dışına açıyoruz ve yabancı öğrenciler gelip eğitim alıyorlar. Bu bizim için de büyük bir prestijdir. Burada doktor olup, ülkesine dönecek insanlar bizim gönüllü elçilerimizdir. Hocalarıyla burada irtibatı devam edecektir. Şu anda sağlık turizmi ile ilgili yasamız Meclis'e gelmiştir. Önemli bir yasa hazırlığı yapılmıştır. İnşallah seçimden önce onu da Meclis'ten geçiririz” dedi.
"BU SİSTEMİN HIZI BU KADAR"
AK Parti hükümetlerinin Türkiye'de istikrarı tesis ettiğini vurgulayan Sağlık Bakanı Demircan, şöyle konuştu: “Bütün bu kalkınmaların altında yatan en önemli zeminden biri istikrar diğeri de sistemdir. Sisteminiz fonksiyonel değilse kalkınmanız yavaşlar, hız kaybeder. Türkiye'de parlamenter sistemle bugüne kadar bunlar yapılabildi. Bu sistemin hızı bu kadar. 15 yıldır bu sistemden çok daha fazlasını da yapabilirdik, sistem başkanlık sistemine dönüşseydi. Sonunda milletimizin talebini yerine getirebilmek için 2017 yılı Nisan ayında bu parlamenter sistemi bırakalım, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçelim. Milletimiz 'Evet' dedi. Biz de onun fiili uygulamasına 24 Haziran'dan sonra geçeceğiz ve hep birlikte Türkiye'nin çok daha hızlı kalkınacağına ve güçleneceğine şahit olacağız.”
Gümüşhane Valisi Memiş, ziyaretinin anısına Bakan Demircan'a yöreye özgü ibrik hediye etti.
Bakan Demircan, daha sonra Gümüşhane Belediye Başkanlığı'nı ve AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne de uğrayan Demircan, burada tedavi gören hastalara 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Bakan Demircan, kentte yapımı sürdürülen yeni hastane projesindeki çalışmaları da yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.
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