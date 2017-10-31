Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiye bugünkü eğitim gücüyle, önümüzdeki 10 yıl içerisinde uzman ve pratisyen hekim açığını çok rahat kapatmış olacak" dedi.

AA'nın haberine göre; Demircan, Katar Sağlık Bakanı Hanan Muhammed Al Kuwari ve beraberindeki heyetle görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Demircan, "2 gün içinde, 2 hekim ve 1 tıp fakültesi öğrencisinin intihar ettiği ve hekimlerin intihar gerekçesinin yoğun çalışma koşulları olduğu" yönündeki iddiaların sorulması üzerine, "Ölüm nedenlerinin ne olduğu konusunda kesin bir şey söylemek durumunda değiliz ama elbette doktorların, sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi bizim görevimiz. Bu konuda göreve geldiğimiz gündem beri bu konuyu gündeme getirdik" dedi.

Sadece ücretler konusunun değil aynı zamanda çalışma şartlarının da iyileştirilmesi için fiziki mekanlarda yapılan iyileştirilmelerin de yetmediğini belirten Demircan, şunları kaydetti: "Fiziki mekan ötesinde çalışan sayısını optimum düzeye çıkarmamız gerekiyor. Sağlık çalışanları arasında bizim şu anda hekim açığımız, pratisyen hekim açığının 5 yıla kadar kapanacağı görünüyor. Orada bir sıkıntı olmayacak, gelen mezunlar açığı kapatacak.

Uzman hekim açığının bir müddet daha devam etme durumu var. Çünkü, uzman hekimlik, ayrıca bir ek süre gerektiriyor. Son kura sürecinde, Türkiye'nin bu olumlu istikametteki gelişmesini gördük ve pratisyen hekimlerin TUS'a giriş kontenjanını 6 binden 8 bine çıkardık, yüzde 30'luk bir artış sağladık. Türkiye bugünkü eğitim gücüyle, önümüzdeki 10 yıl içerisinde uzman ve pratisyen hekim açığını da çok rahat kapatmış olacak. Türkiye'nin hemşire ve yardımcı sağlık hizmetleri açısından da açığı var. Bu personel açığını da kaynakları güçlendirerek karşılayacağız. Mesele, kadro meselesi... Biz kadro geldikçe bunları dolduracağız."

Önümüzdeki yıl alınması öngörülen sağlık çalışanı sayısının ne olduğunun sorulması üzerine de Demircan, şu an için sayının netleşmediğini, bunun ancak bütçe ile birlikte kesinlik kazanacağı söyledi.

"TÜTÜNLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMA VAR AMA NETLEŞMİŞ BİR ÇALIŞMA DEĞİL"

Demircan, güvenlik soruşturması devam eden ve henüz ataması gerçekleşmeyen sağlık çalışanlarının durumuna ilişkin soruya da "Yaklaşık 12 bin kişinin ataması olmuştur. Bunların KHK gereği, OHAL gereği soruşturma yapılarak atanması gerekiyordu. Soruşturmaları bitenler atandı" karşılığını verdi.

Soruşturmaların daha tamamlanmadığını ifade eden Demircan, "Bir müddet daha beklemek durumunda kalıyoruz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın, geçtiğimiz günlerde tütünle mücadele kapsamında yeni düzenlemelerin olduğu yönündeki açıklamasının anımsatılması üzerine ise Demircan, "Tütünle ilgili şu anda bir çalışma var, ama daha netleşmiş bir çalışma değil. Halkın sağlığını koruyacak ve içenlerin de fazla zarar görmesini engelleyecek tedbirler almak istiyoruz." diye konuştu.



Demircan, elektronik sigarayla ilgili çalışma netleşince paylaşımda bulunacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan