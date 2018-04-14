Sağlık Bakanı Danışmanı Dr. Ayşe Turan, geleneksel ve tamamlayıcı tıpla ilgili Habertürk'ten Fatmanur Boylu'ya özel açıklamalarda bulundu. 8 ay boyunca Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gazi ve komandolarla çalıştığını belirten Turan, "Bombaya basıp görme ve işitme kaybı yaşamış gazilerde müzikle terapi yönteminde başarılı sonuçlar elde ettik. Bomba sarsıntısı nedeniyle beyin hücrelerin bağlantıları birbirinden ayrılıyor. Ses, beynin içinde dolanırken tüm hücreleri uyarıyor ve daha fazla kan akışı sağlanıyor. Daha hızlı iyileşiyor" dedi.

Terapide kullanılacak müziklerin temiz seslerden ve uyumlu notalardan oluşması gerektiğini kaydeden Turan, ABD’nin müzikle terapiye bu yıl 3 milyar dolar harcayacağını ve yüzlerce bilim insanının bu konuda çalıştığını ifade etti.

"% 90’I KOLAY TEDAVİ"

Dünyada hastalıkların yüzde 10’unun zor olarak nitelendiğini, kalan yüzde 90 hastalığın basit yollarla tedavi edilebileceğini dile getiren Turan, "2016 yılında ABD ikinci ulusal sağlık afet durumu ilan edildiğinde ‘Fentanil’ denilen ağrı kesicinin ABD’de yaygın kullanılmasından dolayı 50 yaş altında 60 bin kişi öldü. 30 bin kişi yetim kaldı. Bu durum ortaya çıkınca ABD Başkanı Donald Trump, milyarlarca dolar vererek ‘GETAT (geleneksel ve tamamlayıcı tıp) uygulamaları bulun’ dedi. Kanser ve antidepresan dahil olmak üzere ilaçların yüzde 38 ila 75’inin hastalara bir yararı olmuyor. Son 20 yılda tıp çok değişti. Tedavi ve ilaçlar kişiye özel olması gerektiği için ilaçlar boşuna kullanılıyor" diye konuştu.

"3 ÜLKE ÖDÜYOR"

Getat masraflarının İsviçre, Almanya ve Fransa’da devlet tarafından karşılandığını söyleyen Turan, "Bu ülkeler de her uygulamayı karşılamıyor. Bu yüzden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu konuda hassas çalışmalı. Almanya hükümeti, Wellness Kanunu’na göre sağlığına iyi bakanlara ‘devlete yük olmadı’ düşüncesiyle 150 Euro para ödülü veriyor. ABD de bu politikanın başarısından etkilendi ve esinlendi" ifadesini kullandı.

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