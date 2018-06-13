Sağlık Bakanı Demircan: Sağlık turizminde 2023 hedefi 20 milyar dolar

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye'nin sağlık turizminden yıllık 4 milyar dolar civarında geliri bulunduğunu belirterek, "2023 hedefi 20 milyar dolardır." dedi.

AA'nın haberine göre; Demircan, Bartın 400 yataklı Devlet Hastanesi temel atma töreninde yaptığı konuşmada, sağlık alanında 2002'den bu zamana çok önemli adımlar atıldığını ve çok önemli mesafeler katedildiğini söyledi.

Şu anda 60'tan fazla tesis ve hastanenin yapımının tamamlanıp hizmet vermesine karşın açılışlara yetişemediklerini ifade eden Demircan, şöyle konuştu: "Daha üç gün önce Sinop'taydık ve bir günde 3 hastanemizin açılışını yaptık. Peki, niye anlatıyorum? Türkiye'deki gelişmenin hızını anlatıyorum. Yine 2018 yılında temeli atılmak için sıra beklenen 42 tesisimiz var. İşte birinin bugün temelini burada hep birlikte atıyoruz. Türkiye'de ne değişti de böyle hızlandı bu işler? Eski Türkiye'de bunlar yoktu, 2002'den önce Türkiye'de bunlar yaşanmıyordu. Önemli olan değişim, Türkiye'de önce zihniyet değişti. Daha önceki zihniyet asıl olan 'devlet' diyordu, millet ikinci plandaydı. Oysa Türkiye'de 2002'den sonra değişen zihniyet 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesiydi. Bu ilke etrafındaki değişim, Türkiye'deki işlerin, hizmetlerin vatandaşa dönük yaklaşımın değişimini gösterdi ve yaşattı."

"ULAŞTIĞIMIZ RAKAM AVRUPA NORMUNUN ÜST RAKAMI"

Bakan Demircan, 2002'de sağlık hizmetlerinin ne durumda olduğunun gençlere hatırlatılması gerektiğine de vurgu yaparak, "Bugün 25 yaşındaki gençlerin o gün yaşananlardan haberi yok. O günlerde Türkiye'nin ambulans sayısı sadece 560 küsurdu. Bugün Türkiye'nin 6 bin kara ambulansı var. 19 helikopter ambulansı var. 2002'de Türkiye'nin sahip olduğu nitelikli hasta yatağı sayısı 18 bindi. Bugün 130 bini geçmiş durumdayız. Nitelikli yatak dediğimiz tek veya iki kişilik odalar. Türkiye'nin yoğun bakım yatak sayısı, 2 bin 214'tü. Bugün 36 bin 500 yoğun bakım yatağımız var. Bu ulaştığımız rakam Avrupa normunun üst rakamıdır" ifadesini kullandı.

Turizmi alanında Türkiye'nin iddialı bir şekilde yola çıktığını anlatan Demircan, şunları kaydetti: "Şu anda sağlık turizminden ülkemizin yıllık 4 milyar dolar civarında geliri vardır. 2023 hedefi 20 milyar dolardır. Türkiye'de sağlık altyapısı tümüyle yenilenmek üzere. Türkiye'de önümüzdeki 5-6 yıllık süre içinde sağlık altyapısı tümüyle yenilenmiş olacak. Artık Türkiye önümüzdeki 10 yıllar boyunca sağlık yatırımlarını artık ikinci planda görecek. Çünkü yatırımları tamamlamış olacak. Ama çok hazindir, muhalefet bunlara da karşı çıkıyor. Gerçi onların karşı olmadığı gelişim, yatırım yok ki. 1970'lerde İstanbul'daki köprüye karşı çıktılar."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER